So deaktivieren Sie das Querformat für den Home-Bildschirm bei „iPhone Plus"-Modellen

Voraussetzung damit der Home-Bildschirm überhaupt in das Querformat gedreht wird, ist ein iPhone 6 Plus, iPhone 6s Plus, iPhone 7 Plus, iPhone 8 Plus, iPhone XS Max oder iPhone 11 Pro Max. Bei anderen verfügbaren iPhone-Modellen steht das Feature nicht zur Verfügung.

Nehmen Sie zunächst Ihr Plus- beziehungsweise Max-Modell zur Hand und öffnen Sie die Einstellungs-App. Wählen Sie nun aus dem Menü die Option „Anzeige & Helligkeit“ aus. Tippen Sie nun unter der Überschrift „Anzeigezoom“ auf „Anzeige“.

Wählen Sie danach „Vergrößert“ aus. Eigentlich soll diese Option die Lesbarkeit verbessern, hat aber den interessanten Nebeneffekt, dass die Rotation des Home-Bildschirm vermieden wird. Tippen Sie anschließend auf „Einstellen“ und bestätigen Sie Ihre Eingabe erneut. Das iPhone wird nun neu gestartet, um die Einstellungen zu übernehmen. Jedoch dauert dieser Neustart im Gegensatz zu einem richtigen nur wenige Sekunden. Ab sofort dreht sich Ihr Home-Bildschirm nicht mehr ins Querformat.

Hinweis: Der Trick funktioniert erst iOS 9 und höher. Für einzelne Apps (beispielsweise bei der Nachrichten-App) schafft der Tipp keine Abhilfe.

Mehr zu diesen Themen: