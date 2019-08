Viele Nutzer surfen unterwegs mit LTE deutlich schneller als in den eigenen vier Wänden per WLAN. Dennoch kann das schnelle Datennetz auch einige Nachteile haben. Vor allem in schlecht ausgebauten Regionen kann die automatische Suche nach dem besten Netz wertvolle Batterielaufzeit kosten – auch Verbindungsabbrüche bei Telefonaten sind möglich. Wir möchten Ihnen daher zeigen, wie Sie LTE unter iOS 13 (oder älter) ganz leicht deaktivieren können.