macOS Catalina kommt zwar mit neuer Musik-App, verzichtet aber auf das Dashboard samt Widgets (Bild: Apple)

Dashboard-Widgets für macOS herunterladen. Sie haben es vielleicht schon gehört. Aber mit dem kommenden macOS 10.15 alias Catalina, das Apple im Rahmen der Worldwide Developers Conference Anfang Juni vorgestellt hat, wird das Dashboard abgeschafft. Mit ihm gehen auch die vielen Widgets, die Entwickler über die Jahre dafür programmiert hatten. Wenn Sie diese später noch einmal verwenden wollen, sorgen Sie vor, und laden Sie am besten jetzt noch herunter.

Zugegeben, der ganz große Wurf war das Dashboard in OS X und macOS nicht. Allerdings gab es doch eine kleine, aber feine Community, die diverse Widgets programmierte, pflegte und damit manchem Mac-Nutzer ein wenig Spaß oder Information bot, je nachdem.

1.703 Dashboard Widgets über Apple verfügbar

Auf Apples Webseite finden Sie aktuell noch 1.703 unterschiedliche Dashboard Widgets. Wenn Sie möchten, können Sie diese aktuell noch herunterladen und dann beispielsweise auf einem USB-Stick oder einer externen Festplatte sichern. Wenn Sie dann auf einem älteren Mac die passenden Widgets nutzen wollen, brauchen Sie keine Sorge haben, dass es sie womöglich online nicht mehr gibt.

Ein Tipp: Legen Sie sich am besten jetzt schon einen Bootstick mit macOS Mojave an, oder auch einem älteren Mac-Betriebssystem, das das Dashboard und die Widgets unterstützt. Damit können Sie im Fall der Fälle auf das System zurückwechseln oder es auf einem älteren Mac installieren.

Catalina schneidet alte Zöpfe ab

Aber nicht nur den Widgets geht es in macOS Catalina an den Kragen. Denn das Desktop-Betriebssystem verzichtet in Zukunft auch auf den Support von 32-bit-Apps. Entwickler wie Aspyr haben vorsorglich ihre 32-bit-Spiele aus dem Mac App Store entfernt, da diese nicht mehr unter Catalina funktionieren werden. Doch das Unternehmen versprach immerhin, Updates für die Spiele herauszubringen, spätestens bis September, wenn die finale Version von macOS 10.15 veröffentlicht wird.

Aktuell läuft der Betatest des Betriebssystems. Seit Mitte des Monats gibt es bereits die zweite Beta-Version.

