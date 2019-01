22.01.2019 - 15:32 Uhr Geschrieben von Ben Otterstein



iOS 12 machte das Betriebssystem nicht nur stabiler, sondern führte gleichzeitig einige sehr interessante Funktionen ein. Dazu gehört etwa die Möglichkeit eigene Kurzbefehle zu erstellen, die sich sogar via Siri ausführen lassen. Dabei muss man nicht einmal auf die optionale App setzen. Schon in iOS können einfache Kurzbefehle erstellt werden. Ein praktisches Beispiel ist etwa ein Kurzbefehl, der Sie an bestimmte Anrufe erinnert.

Wenn Sie einen Anruf erhalten und Sie verhindert sind, dann schlägt Ihnen Siri eine Erinnerung sowie einen Rückruf vor. Alternativ dazu versteckt Apple in der App Erinnerungen ein besonderes Feature, welches nicht auf dem ersten Blick zu erkennen ist. Denn nur, wenn Sie Siri verwenden, um eine Anruf-Erinnerung zu erstellen, dann – und nur dann – wird Ihnen in der App hinter der Erinnerung ein Telefon-Icon eingeblendet. Ein Tipp darauf startet sofort den Anruf. Am Mac funktioniert dies zwar auch, aber Apple verwendet hier ein anderes Icon.

Übrigens: Sollten mehrere Kontakte mit dem selben Namen vorhanden sein, wird Siri fragen, für welchen Kontakt der Eintrag erstellt werden soll. Gleiches gilt auch bei mehreren hinterlegten Telefonnummern.

Shortcut für Anruf-Erinnerungen am iPhone erstellen

Aktivieren Sie zunächst Siri entweder per „Hey Siri“ oder indem Sie die Seitentaste (beziehungsweise den Home-Button bei älteren Modellen) gedrückt halten. Sagen Sie dann Erinnere mich daran *Name einsetzen* um *Uhrzeit einsetzen* anzurufen“. Der Sprachassistent wird sofort eine Erinnerung erstellen, die mit einem Telefon-Icon ausgestattet ist. Ein Tipp darauf und Sie können den Anruf nach einer weiteren Bestätigung starten.

Kurzfassung:

Siri aktivieren

Sagen Sie „Erinnere mich daran *Name einsetzen* um *Uhrzeit einsetzen* anzurufen“

