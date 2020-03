Hörschaden vorbeugen: Maximale Musik-Lautstärke am iPhone begrenzen

In der Öffentlichkeit beobachten beziehungsweise hören wir immer wieder Musik von anderen Menschen mit, wenn diese übermäßig aufgedreht ist oder gar über Lautsprecher wiedergegeben wird. Man selbst kann hier ganz einfach Vorbild sein und beispielsweise die Wiedergabelautstärke via Software begrenzen. Oft wird auch von einer 70-Prozent-Regel für die Lautstärke gesprochen, um andere nicht zu stören. Kopfhörer mit aktiver Geräuschunterdrückung bilden in dem Fall allerdings eine Ausnahme.

Maximale Lautstärke einstellen

Natürlich können Sie die Lautstärke manuell kontrollieren und stets überprüfen. Einfacher ist es jedoch, wenn Sie sich eine maximale Lautstärke in den Einstellungen festlegen. Öffnen Sie dazu die Einstellungs-App auf dem iPhone und scrollen Sie nach unten zu „Musik“. Tippen Sie den Menüeintrag an. Scrollen Sie erneut nach unten und wählen Sie unter der Überschrift „Wiedergabe“ die Option „Maximale Lautstärke“ aus. Mit einem Fingertipp auf den Regler hinter „Max. Lautstärke (EU)“ können Sie „die Kopfhörerlautstärke auf das von der EU empfohlene Maximum beschränken“.

Alternativ dazu können Sie auch einfach den Regler darüber bedienen und damit Ihre individuelle Maximallautstärke festlegen.

