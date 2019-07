04.07.2019 - 13:30 Uhr Geschrieben von Ben Otterstein



04.07.2019 - 13:30 Uhr Geschrieben von Ben Otterstein

In diesem Jahr wird Apple dem Umstand gerecht, dass sich das iPad immer mehr vom iPhone entfernt und viele Eigenheiten besitzt. Mit iPadOS wird man daher ein neues Betriebssystem für die Tabletreihe veröffentlichen und zahlreiche neue Funktionen einführen. Doch schon jetzt ist das iPad großartig für eine Vielzahl an Arbeiten und kann im Alltag sowie im Urlaub bestens unterstützen. Wir zeigen Ihnen daher ein paar nützliche Tipps für besseres Multitasking.

App-Vorschau im Dock

Wenn Sie am Mac im Dock auf eine bestimmte App rechtsklicken, dann werden Ihnen oftmals zuletzt verwendete Dokumente, geöffnete Webseiten oder ähnliches angezeigt. Am iPad funktioniert das jetzt ähnlich. Halten Sie dazu den Finger kurz auf das App-Icon gedrückt, um die Vorschau zu öffnen und direkt wieder einzusteigen. Beachten Sie aber, dass nicht alle Apps das Feature unterstützen.

Split View: Zwei Apps nebeneinander verwenden

Während Split View bisher immer schwierig zu bedienen war, hat Apple dies in iOS 12 vereinfacht. Starten Sie nun einfach eine App, wie den Safari-Browser, und rufen Sie dann das Dock mit einer Wischgeste auf. Halten Sie jetzt den Finger auf ein App-Icon gedrückt und ziehen Sie es an den rechten oder linken Bildschirmrand. Die bisher geöffnete App wird dann „Platz machen“.

Slide Over: Apps übereinander verwenden

Am iPad können Sie nicht nur zwei Apps nebeneinander ausführen, sondern sie lassen sich sogar überlappen, sodass Sie beispielsweise per Drag & Drop einen Inhalt in eine andere App ziehen können, ohne dass diese extra geöffnet werden muss. Für Slide Over reicht es, wenn Sie die App aus dem Dock auf die aktuelle App ziehen und schon wird das überlappende Fenster links oder rechts dargestellt.

Schneller Wechsel zwischen Apps

In den letzten Jahren hat Apple das iPad mit vielen Funktionen ausgestattet, um ein besseres Multitasking zu ermöglichen. Neben geteilten Ansichten und einer Bild-in-Bild-Funktion können Sie auch schnell zwischen mehreren Apps wechseln. Diesen schnellen Wechsel können Sie ausführen, indem Sie vier Finger auf das iPad-Display legen und dann nach rechts wischen, um zur letzten geöffneten App zu gelangen. Alternativ können Sie auch vom unteren Bildschirmrand im Bogen zur Mitte des rechten Bildschirmrands wischen, um alle geöffneten Apps anzuzeigen.



