16.05.2019 - 08:48 Uhr Geschrieben von Ben Otterstein

Apples Standard-Zifferblätter können auf Dauer etwas langweilig wirken (Bild: CC0)

Während andere Smartwatch-Hersteller den Entwicklern freie Hand geben und sie Zifferblätter erstellen lasen, ist man bei der Apple Watch sehr restriktiv. Natürlich kommen hier mit jedem größeren Update neue individualisierbare Zifferblätter hinzu, aber für viele Nutzer reicht dies nicht. Apple gibt Ihnen daher zumindest die Möglichkeit, dass Sie eigene Fotos als Hintergründe nutzen können. Wir zeigen Ihnen, wie das funktioniert.

Sowohl in der Watch-App auf dem iPhone als auch auf der Apple Watch selbst können Sie die bestehenden Zifferblätter an Ihre Bedürfnisse anpassen. Nahezu jedes der Zifferblätter lässt Sie Anpassungen an der Anzeige vornehmen oder Komplikationen einstellen. Am persönlichsten wird es allerdings, wenn Sie ein eigenes Foto als Hintergrund für ein Zifferblatt festlegen. Apple bietet Ihnen dazu mehrere Möglichkeiten an.

1. Der einfache Weg

Schnell, einfach und vor allem zielgerichtet können Sie ein Foto-Zifferblatt über die „Fotos“-App auf dem iPhone erstellen. Rufen Sie dazu in der App ein beliebiges Foto auf und tippen Sie dann auf das „Teilen“-Symbol. In der untersten Reihe wählen Sie nun die Option „Zifferblatt erstellen“ aus. Danach können Sie noch entscheiden, ob Sie ein echtes „Foto-Zifferblatt“ oder ein „Kaleidoskop-Zifferblatt“ möchten. Individualisieren Sie noch die Komplikationen und tippen Sie abschließend auf „Hinzufügen“.

Kurzfassung:

„Fotos“ auf dem iPhone öffnen

Beliebiges Foto aufrufen

„Teilen“-Symbol antippen

„Zifferblatt erstellen“ auswählen

Zwischen „Foto-Zifferblatt“ und „Kaleidoskop-Zifferblatt“ entscheiden

Einstellungen vornehmen

„Hinzufügen“ antippen und fertig

2. Die Watch-App als Hilfe

Über die „Watch“-App auf Ihrem iPhone können Sie ebenfalls ein Foto-Zifferblatt festlegen. Öffnen Sie sie dazu und rufen Sie dann am unteren Bildschirmrand den Reiter „Zifferblätter“ auf. Wählen Sie nun unter der Überschrift „Fotos“ eine der vorgeschlagenen Varianten aus. Über „... Fotos“ können Sie die Vorschläge löschen und eigene „Fotos hinzufügen“. Sobald Sie fertig sind, tippen Sie auf „Hinzufügen“.

Kurzfassung:

„Watch“-App auf dem iPhone öffnen

Reiter „Zifferblätter“ auswählen

Zifferblatt unter „Fotos“ aufrufen

„... Fotos“ antippen und „Fotos hinzufügen“

„Hinzufügen“ antippen und fertig

3. Direkt über die Apple Watch

Am umständlichsten und am wenigsten Auswahl bei Foto-Zifferblatt haben Sie, wenn Sie es direkt über die Apple Watch einrichten. Das Gute daran ist jedoch, dass Sie Ihr iPhone nicht zur Hand nehmen müssen. Tippen Sie dazu fest auf das aktuelle Zifferblatt und scrollen Sie dann ganz nach rechts. Hier können Sie über das „+“-Symbol neue Zifferblätter hinzufügen. Wählen Sie das Foto-Zifferblatt aus.

Kurzfassung:

Fest auf das aktuelle Zifferblatt drücken

Nach rechts scrollen und auf „+“ tippen

„Fotos“ auswählen und fertig

