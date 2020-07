Apple Watch: So deaktivierst du die Routenführungen, wenn du CarPlay nutzt

Eigentlich ist es ziemlich praktisch, wenn du auf deinem iPhone eine Routenführung startest und dir deine Apple Watch dann stets Benachrichtigungshinweise zum Abbiegen mitteilt. Du brauchst also nicht jedes Mal dein iPhone herauskramen, um zu wissen, wann du abbiegen musst. Dies ist eine tolle Lösung für ein einfaches Problem – vor allem, wenn man in einer fremden Stadt unterwegs ist. Allerdings kann dies in Kombination mit Apples CarPlay störend sein. Standardmäßig wollen dich dann nämlich sowohl dein Fahrzeug als auch deine Smartwatch über die Routenführung informieren und dies kann sich vor allem durch die stetigen Vibrationen der Apple Watch als nervig erweisen. Glücklicherweise gibt Apple dir die Möglichkeit, genau dies zu verhindern.

Navigation per Apple Watch und CarPlay deaktivieren – So geht's

Wie bereits erwähnt, hat Apple daher mit einem Softwareupdate eine Möglichkeit nachgereicht, die bei der Verwendung von CarPlay die Abbiegehinweise der Apple Watch deaktiviert. Um dies schnell und einfach zu tun, öffnest du zunächst die Watch-App auf deinem iPhone. Tippe am unteren Bildschirmrand auf den Reiter „Meine Uhr“. Wähle anschließend den Eintrag „Karten“ aus der Einstellungsliste aus. In den Navigationseinstellungen angekommen, ziehst du nun den Regler neben „Mit CarPlay fahren“ nach links. Zusätzlich dazu kannst du auch die Option „Fahren“ auf diese Weise abschalten. Dann erhältst du auch keine Abbiegehinweise mehr, wenn du mit jemanden mitfährst.

Grundsätzlich empfehlen wir dir, die Funktion zu deaktivieren. Der Grund dafür ist einfach. Die Apple Watch hat durch die Navigation einen erhöhten Energiebedarf und da dir CarPlay die Route anzeigt, wäre dies äußerst unnötig.

Was hältst du von diesem Tipp? Hast du etwas dazugelernt oder kanntest du ihn schon? Lass es uns in den Kommentaren wissen.