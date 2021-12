Hol dir die Apple TV-Bildschirmschoner auf deinen Mac

Während am Mac kürzlich der „Hello“-Bildschirmschoner seine Rückkehr feierte, haben Nutzer:innen des Apple TVs mit tvOS 15.2 ebenfalls neue Screensaver erhalten. Einmal mehr kannst du geniale Luftaufnahmen von Schottland sowie Island auf dem großen Bildschirm genießen. Mit wenig Aufwand ist es jedoch auch möglich, die Aufnahmen auf den Mac zu bringen. Dafür sorgt der Entwickler John Coates mit einer einfachen App, die er als Open-Source-Projekt auf GitHub unter dem Namen „Aerial“ freigibt. Gepflegt wird sich mittlerweile von Guillaume Louel, der sich auch um die neuen Screensaver sowie weitere Features kümmerte.

Apple-TV-Bildschirmschoner auf dem Mac nutzen

Die Anwendung „Aerial“ steht auf GitHub zum Download bereit. Sie setzt einen Mac mit macOS Sierra 10.12 oder neuer voraus. Nach dem du die App heruntergeladen hast, ziehst du die entpackte Datei in den Programme-Ordner. Öffne schließlich die App, um die Installation abzuschließen.

Anschließend klickst du in der Menüleiste am oberen Bildschirmrand auf das Apple-Logo und wählst den Eintrag „Systemeinstellungen“ aus. Rufe danach die Option „Schreibtisch & Bildschirmschoner“ auf. Navigiere nun in den Reiter „Bildschirmschoner“ und wähle in der Seitenleiste „Aerial“ aus. Unterhalb der Vorschau klickst du auf „Bildschirmschoner-Optionen“ und kannst festlegen, welchen Screensaver vom Apple TV du verwenden möchtest.

Diese reichen von Überflügen über Städte wie New York oder San Francisco hin zu Aufnahmen von der Internationalen Raumstation ISS. Um neue Bildschirmschoner hinzuzufügen, die Apple mit einem neuen tvOS einführt, brauchst du nicht zu tun, da die Anwendung sie direkt von Apples Servern lädt. Zusätzlich kannst du dir das Datum sowie Wettervorhersagen einblenden lassen, um weitere Informationen zu erhalten. Oder lege Helligkeit, Filter und mehr fest.

Welcher Bildschirmschoner gefällt dir am besten? Lass es uns in den Kommentaren wissen.