04.03.2019 - 09:28 Uhr Geschrieben von Ben Otterstein



Erst vor wenigen Tagen haben wir Ihnen gezeigt, wie Sie mit wenigen Handgriffen Musik aus Apple Music auf Ihr iPhone herunterladen können. Allerdings lässt sich dies noch weiter vereinfachen, sodass automatisch neue Musik auf Ihr Gerät geladen wird, wenn Sie neue Songs oder Wiedergabelisten zu Ihrer Mediathek hinzufügen. Bei Playlists mit ständig wechselnden Titel bleiben Sie dadurch stets auf dem neuesten Stand.

Wenn Sie die automatische Download-Funktion für Apple Music aktivieren, dann hat dies sowohl Vor- als auch Nachteile. Der größte Vorteil dürfte wohl darin liegen, dass Chartlisten oder stetig wechselnde Wiedergabelisten stets aktuell bleiben und auch ohne zusätzlichen Aufwand auf Ihrem iPhone sind, ohne dass unterwegs eine Internetverbindung benötigen. Der Nachteil ist hingegen, dass dadurch quasi unbewusst ständig neue Speicherplatz verwendet wird. Jedes Hinzufügen zur Mediathek kostet damit zunächst Speicher.

Apple Music: Automatische Downloads auf dem iPhone aktivieren

Wenn Sie den Download von neuer Musik vereinfachen möchten und bei den Charts stets auf dem aktuellen Stand bleiben wollen, dann öffnen Sie die Einstellungs-App. Scrollen Sie nun nach unten und öffnen Sie den Eintrag „Musik“. Im unteren Teil des Menüs finden Sie nun die Option „Automatisch Downloads“. Ziehen Sie den Schieberegler daneben nach rechts, um das Feature zu aktivieren.

So klappt's auch am Mac

Nicht nur am iPhone können Sie die automatischen Downloads aktiveren, sondern auch am Mac. Öffnen Sie dazu iTunes. Klicken Sie in der Menüleiste am oberen Bildschirmrand auf „iTunes“ und wählen „Einstellungen“ aus. Danach klicken Sie auf den Reiter „Downloads“. Darin angekommen, sehen Sie schon die Überschrift „Automatische Downloads“. Setzen Sie einen Haken vor „Musik“ und schon können Sie die Einstellungen über einen Klick auf „OK“ wieder verlassen.

