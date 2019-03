01.03.2019 - 16:26 Uhr Geschrieben von Ben Otterstein



(Bild: Mac Life)

Nicht jeder iPhone-Nutzer befindet sich in der glücklichen Lage ein Gerät mit mehreren hundert Gigabyte Speicherplatz zu besitzen. Natürlich ist Apples kleinste derzeit verfügbare Speicheroption 32 GB (iPhone 7) und sollte für den normalen Nutzer mehr als ausreichend Platz bieten, aber dennoch kommt man hier auch schnell an die Grenze, wenn man viele Fotos und Videos aufnimmt oder Musik auf das Gerät lädt.

Neben hochaufgelösten Videos kann vor allem Musik viel Speicherplatz kosten. Ein gewöhnliches Musik-Album hat gerne mal mehr als 100 MB Speicherbedarf, während größere Wiedergabelisten schnell ein Vielfaches erreichen können. Gerade wenn Sie nur ein Gerät mit geringem Speicherplatz besitzen, sollten Sie mit dem Speicher haushalten. Diesen können Sie beispielsweise ganz automatisch verwalten lassen, indem Sie in „Einstellungen > Musik > Speicher optimieren“ die Option „Speicher optimieren“ aktivieren und Ihr iPhone bei knappen Speicherplatz überschüssige Musik löscht.

Alternativ dazu können Sie Musik auch ganz einfach manuell löschen. Apple gibt Ihnen dazu gleich zwei Möglichkeiten zur Auswahl. Sie können Musik entweder über die Musik-App wieder entfernen oder Sie nutzen die Speicherverwaltung.

Musik über die Musik-App entfernen

Um heruntergeladene Songs, Alben oder Wiedergabelisten von Ihrem iPhone zu entfernen, öffnen Sie zunächst die Musik-App. Wählen Sie nun den Reiter „Mediathek“ aus und tippen Sie den Eintrag „Geladene Musik“ an. In diesem Menü wird Ihnen nur Musik angezeigt, die Sie zuvor heruntergeladen haben. Durchsuchen Sie das Menü nach Musik, die Sie entfernen möchten. Drücken Sie nun fest (oder lange) auf Ihre Auswahl, um das Kontextmenü zu öffnen. Tippen Sie nun auf „Entfernen“, um Speicherplatz zu schaffen. Der Vorgang kann einige Sekunden dauern.

(Bild: Mac Life)

Musik mit genauer Speicherplatz-Angabe löschen

Songs über die Musik-App zu entfernen, ist zwar einfach und bequem, aber dabei erfahren Sie nicht, wie viel Speicherplatz Sie zurückerhalten. Öffnen Sie daher die „Einstellungen > Allgemein > iPhone-Speicher“ und wählen dann nach einem kurzen Ladevorgang „Musik“ aus. Hier wird Ihnen sämtliche heruntergeladene Musik, nach Künstler sortiert, angezeigt. Rechts neben dem Namen sehen Sie stets den belegten Speicherplatz. Ein Wisch von rechts nach links löscht die gewählte Musik. Tippen Sie einen Künstler an, um Alben und Singles angezeigt zu bekommen, wenn Sie nur diese löschen wollen. Ein Tipp darauf führt Sie in die letzte Ebene, in der Sie einzelne Songs löschen können.

