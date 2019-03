01.03.2019 - 09:36 Uhr Geschrieben von Ben Otterstein



Erinnern Sie sich noch an die Zeit vor den digitalen Downloads? Damals kam es nicht selten vor, dass man für seinen Partner ein Mixtape oder eine CD mit einer persönlichen Musikzusammenstellung mühevoll erstellt hat. Heute ist dies deutlich einfach und kann sogar jeder Zeit wieder verändert werden. In Apple Music haben Sie nämlich die Möglichkeit eine Playlist mit Freunden und Verwandten zu teilen.

Wer mühsam eine umfangreiche Musik-Wiedergabeliste erstellt hat, kann diese auch am iPhone, iPad oder gar iPod touch mit Freunden oder seiner Familie teilen. Apple hat nämlich die Funktion zum Teilen von Playlisten bereits mit iOS 10 deutlich vereinfacht und zugänglicher gestaltet. Ganz intuitiv ist es aber leider noch immer nicht. Wir möchten Ihnen daher mit wenigen Worten erklären, wie Sie Ihre Wiedergabelisten für andere Nutzer von Apple Music freigeben können – ohne allzu großen Aufwand.

Apple Music: So teilen Sie Ihre Wiedergabelisten

Nehmen Sie Ihr iPhone zur Hand und öffnen Sie die Musik-App Wählen Sie im Reiter „Mediathek“ „Playlists“ aus. Tippen Sie jetzt die Playlist an, die Sie gerne teilen möchten. Hier sehen Sie einen roten Button mit drei Punkten. Tippen Sie diesen an und es erscheinen weitere Optionen wie etwa „Playlist teilen“.

Ein Tipp darauf und Sie können den Link kopieren, per Nachrichten-App oder per E-Mail verschicken. Entscheiden Sie sich beispielsweise für die Nachricht, dann wählen Sie noch schnell einen Kontakt aus, bevor Sie die Playlist mit einem Tipp auf den blauen Button verschicken. So einfach kann teilen sein.

Kurzfassung:

Musik-App öffnen

Reiter „Mediathek“ auswählen

„Playlists“ antippen und eine Wiedergabeliste auswählen

Button mit drei Punkten antippen

„Playlist teilen“ auswählen

