Trick 17: MacBook-Display als AirPod-Ablage. Wenn Sie an Ihrem MacBook arbeiten, haben Sie sicher schon festgestellt, dass die Ränder durchaus magnetisch sind. Apple nutzt diese, um den Deckel sicher zu schließen. Aber falls Sie AirPods haben, können Sie diese in der Kaffeepause ruhig mal an den Displayrand „kleben“.