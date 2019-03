Bluetooth-Geräte am Mac umbenennen - so geht’s. Haben Sie gewusst, dass Ihre Bluetooth-Geräte nicht einfach nur „Beats XYZ von Ihrname“ oder „Produktbezeichnung XYZ“ heißen müssen? Sie können aus Spaß an der Freude, und vielleicht auch, um die Geräte besser auseinander zu halten, diesen neue Namen verpassen. Am Mac geht dies mit wenigen Klicks. Wir zeigen Ihnen wie.