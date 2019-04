24.04.2019 - 11:11 Uhr Geschrieben von Ben Otterstein



(Bild: Beats by Dre)

(Bild: Beats by Dre) 1 /2

Schlechte Nachrichten für alle Wartenden: Zwar hatte Apple-Tochter Beats vor rund drei Wochen die Powerbeats Pro in verschiedenen Farben angekündigt, aber scheinbar wird der Großteil nicht zum Start verfügbar sein. Wie aktuell berichtet wird, soll das Unternehmen zum Start nur die schwarze Farbvariante bereitstellen können, während andere Farbwünsche erst Wochen oder Monate später erfüllt werden sollen.

Ursprünglich kündigte Beats an, dass die Powerbeats Pro im Mai in den Farben Schwarz, Elfenbein, Moos sowie Navy veröffentlicht werden. Allerdings wird es im kommenden Monat nur die schwarze Variante geben, berichtet 9to5Mac. Die Ursache dafür ist zwar nicht bekannt, aber es ist anzunehmen, dass die Produktion der schwarzen Powerbeats Pro bevorzugt stattfindet, um zum Start ausreichende Mengen zur Verfügung zu stellen. Dabei könnte sich das Unternehmen an den Erfahrungswerten orientiert haben. Die anderen Farben sollen dann in den Folgemonaten beziehungsweise im Sommer erscheinen.

Übrigens werden alle Farbvarianten mit einem schwarzen Ladecase ausgeliefert. Dieses versorgt die Ohrhörer mit Strom und kann nur via Lightning-Kabel aufgeladen werden. Eine drahtlose Variante wurde bisher noch nicht angekündigt.

Preis und Verfügbarkeit

Der Powerbeats Pro wird in den Farben Schwarz, Elfenbein, Moos und Navy für 249,95 € erhältlich sein.

Die Verfügbarkeit beginnt im Mai bei apple.com und Apple Stores in Deutschland und in mehr als 20 weiteren Ländern und Regionen, darunter Australien, Österreich, Belgien, Kanada, Dänemark, Finnland, Frankreich, USA, Griechenland, Hongkong, Irland, Italien, Japan, Liechtenstein, Luxemburg, Macau, Niederlande, Neuseeland, Norwegen, Portugal, Puerto Rico, Singapur, Spanien, Schweden, Schweiz und Großbritannien.

