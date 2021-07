Die Adobe Creative Cloud Foto-Abos im Überblick

Für maximalen Komfort: Adobe Foto-Abo 1 TB

Das Foto-Abo mit einem Terabyte Cloudspeicher ist das Flaggschiff-Modell aus dem Portfolio der Adobe Foto-Abos. Hier erhältst du alles, was du für die deine Fotografie benötigst. Adobe Photoshop Lightroom CC bietet eine fantastische Bearbeitungsleistung und eine unglaublich einfache Oberfläche auf Mobilgeräten, im Web und auf deinem Desktop. Mit 1 TB Cloudspeicher kannst du Bilder in Vollauflösung an jedem Ort der Welt abrufen, bearbeiten und sicher speichern. Darüber hinaus kannst du in Adobe Photoshop CC mit präziser Bearbeitung und Komposition deine Bilder in Kunstwerke verwandeln. Dieses Modell ist das richtige für dich, wenn du maximalen Komfort in der Bildbearbeitung suchst. Das Abo kostet 23,79 Euro pro Monat.

► Hier geht´s zum Foto-Abo mit 1 TB Cloudspeicher

Perfekt fürs Fotohobby: Adobe Foto-Abo 20 GB

Neben dem großen Foto-Abo hat Adobe das Foto-Abo 20 GB im Angebot: Hol dir das Adobe Creative Cloud Foto-Abo mit all seinen unentbehrlichen Fotografie-Anwendungen zum Sparpreis. Diese umfassende Lösung beinhaltet Photoshop Lightroom CC für atemberaubend leistungsfähige Bildbearbeitung in einer verblüffend einfachen Oberfläche für Mobilgeräte, das Web und Ihren Desktop – genauso, wie im großen Schwestermodell. Einziger Unterschied ist der geringere Cloudspeicher: Mit 20 GB Cloud-Speicher kannst du aber dennoch all deine Fotos von überall in voller Auflösung abrufen, bearbeiten und sichern. Dieses Foto-Abo kostet 11,89 Euro pro Monat. Zum Vergleich: 20 GB Speicherplatz reicht für rund 4.000 JPEG-Dateien, während du mit Kapazität von 1 TB bis zu 200.000 JPEGs verwalten kannst. Natürlich hast du auch in diesem Foto-Abo mit Adobe Photoshop CC dank präzisen Bearbeitungs- und Compositing-Funktionen alle Möglichkeiten deine Fotos in Kunstwerke zu verwandeln.

► Hier geht´s zum Foto-Abo mit 20 GB Cloudspeicher

Fokus auf Bildentwicklung: Lightroom-Abo 1 TB

Du kannst auf Photoshop CC verzichten? Dann ist das Lightroom-Abo 1 TB genau das richtige für dich: Adobe Photoshop Lightroom CC bietet dir großartige Bearbeitungsfunktionen und eine verblüffend einfache Benutzeroberfläche auf Mobilgeräten, im Web und auf dem Desktop. Der Fotodienst mit Cloud-Unterstützung bringt dank 1 TB Speicherplatz ausreichenden Komfort mit, damit du deine Fotos von überall aus in voller Auflösung abrufen, bearbeiten und sichern kannst. Das automatische Tagging macht die Verwaltung über Stichwörter und das Wiederfinden von Fotos zum Kinderspiel. Wenn du mit dem Ergebnis zufrieden bist, kannst du es ganz einfach in sozialen Medien teilen oder es in beeindruckende Grafiken, Webseiten, Video-Storys und vieles mehr verwandeln. Adobe Lightroom CC ist für alle Fotografie-Begeisterte die sagenhafte Bilder erstellen und sie mit der ganzen Welt teilen möchten. Ähnlich wie das 20 GB Foto-Abo kostet auch das 1 TB Lightroom-Abo 11,89 Euro pro Monat.

► Hier geht´s zum Lightroom-Abo mit 1 TB Cloudspeicher

Fazit: Drei Modelle – unzählige Möglichkeiten

Das Angebot von Adobe ist vielseitig und bringt für alle eine passende Möglichkeit mit. Die meisten Hobbyfotograf*innen sind mit dem Foto-Abo mit 20 GB Cloudspeicher am besten bedient. Das Foto-Abo umfasst trotz des geringen Preises von 11,89 Euro pro Monat alle kreativen Möglichkeiten, die Ihnen Lightroom CC und Photoshop CC bieten. Brauchst du mehr Speicherplatz, dann ist das 1 TB-Modell für 23,79 Euro pro Monat die richtige Wahl. Und wenn du auf Photoshop CC verzichten kannst, bist du beim Lightroom-Abo für 11,89 Euro und 1 TB Cloudspeicher am besten aufgehoben. Du bist dir unsicher, ob Photoshop und Co. überhaupt etwas für dich ist? Kein Problem: du kannst alle Apps der Creative Cloud inkl. Lightroom sieben Tage lang kostenfrei testen.

Einen detaillierten Vergleich der drei Foto-Abo-Modelle findest du auch auf der Herstellerwebsite.

Eine Gesamtübersicht auf das Fotografie-Angebot von Adobe findest du hier.

