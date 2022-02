24" iMac: Neues Zubehör erweitert Mac um nützliche Ablagefläche

Twelve South veröffentlichte schon mehrfach Ablageflächen für den iMac sowie das Thunderbolt-Display, um unter anderem USB-Hubs oder gar einen Mac mini dahinter zu verstecken. Jetzt kündigte der Hersteller das „BackPack“ für den 24" iMac mit M1-Chip an.

Design und Installation des BackPacks

Der 24" iMac ist erstmals wieder in verschiedenen und besonders knalligen Farben verfügbar. Daher die schlechten Nachrichten vorab: Twelve South verpasste es, das neue BackPack in den neuen Farben zu veröffentlichen. Stattdessen entschied sich der Zubehörhersteller für einen schlichten weißen „Anstrich“ der stabilen Aluminiumplatte. Die Platte ist zudem gelocht und sorgt damit für eine bessere Ableitung der Wärme, wenn du etwa eine Festplatte darauf ablegst.

Die Befestigung an der Rückseite erfolgt übrigens ganz einfach. Twelve South liefert einen Haltering mit, der genau in die Öffnung des Standfußes passt, durch die auch das Stromkabel geführt wird. Sobald der Ringe angebracht ist, kannst du die Ablageplatte in die Halterung einsetzen.

Hast du deinen iMac vergleichsweise frei im Raum platziert, kannst du die zusätzliche Ablagefläche natürlich auch zur Dekoration verwenden. Du kannst natürlich auch deine AirPods Max daran aufhängen oder eine witzige Figur abstellen. Deiner Kreativität soll laut Twelve South keine Grenze gesetzt sein.

Dennoch werden viele Nutzer:innen das BackPack für einen USB-Hub oder eine externe Festplatte verwenden. Das mitgelieferte Klettband erlaubt dir sogar beides, sodass du ein Gerät unterhalb der Platte anbringen kannst. Beschichtete Drähte, die ebenfalls im Lieferumfang enthalten sind, sollen dir zusätzlich beim Ordnen deiner Kabel helfen.

Das „BackPack for 24" iMac“ lässt sich bereits jetzt auf der offiziellen Website bestellen und kostet 44,99 US-Dollar.

