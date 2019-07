10.07.2019 - 13:02 Uhr Geschrieben von Ben Otterstein



Seit kurzer Zeit ist bekannt, dass Apple ein bestimmtes Modell des MacBook Pro aufgrund von Akku-Problemen zurückruft. In der Vergangenheit gab es nämlich Berichte, dass einige wenige Geräte explodiert und in Flammen aufgegangen sind. Um das Sicherheitsrisiko zu minimieren, bietet Apple ein Reparaturprogramm an. Wir zeigen Ihnen, wie Sie herausfinden können, ob Ihr MacBook Pro ebenfalls betroffen ist.

Apple hat festgestellt, dass bei einer begrenzten Anzahl von 15"-MacBook Pro-Geräten einer älteren Generation die Batterie überhitzen und dadurch ein Brandrisiko darstellen kann. Die betroffenen Geräte wurden hauptsächlich zwischen September 2015 und Februar 2017 verkauft, und die Qualifikation des Produkts wird anhand der Seriennummer des Produkts bestimmt.

So überprüfen Sie, ob Ihr MacBook Pro betroffen ist

Überprüfen Sie, ob Sie ein MacBook Pro aus Mitte 2015 besitzen. Klicken Sie dazu auf das Apple-Logo und wählen „Über diesen Mac“ aus.

Von dort kopieren Sie auch die Seriennummer aus der letzten Zeile.

Öffnen Sie nun die Website für das Rückrufprogramm.

Geben oder fügen Sie nun die Seriennummer ein und senden sie ab.

Sollte Ihr Gerät betroffen sein, dann sollten Sie nun die Nutzung einstellen und sich an Apples Support werden.

Sollten Sie das Gerät benötigen, benötigen Sie eine Alternative, da es laut Apple bis zu drei Wochen in Anspruch nehmen kann, bevor Sie Ihr MacBook Pro zurückerhalten.

Wir empfehlen Ihnen sich mithilfe der Apple-Support-App an Apple zu wenden und die Reparatur in die Wege zu leiten. Sie haben die Wahl, ob Sie das Gerät einschicken möchten, zu einem Apple Store oder einem autorisierten Apple Service Provider gehen. In den lokalen Ladengeschäften geht die Reparatur erfahrungsgemäß deutlich schneller, da das Ein- und Rücksenden fehlt.

Weitere Informationen finden Sie auf der offiziellen Supportseite für das Reparaturprogramm.

