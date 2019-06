Zsh statt Bash: Darum kommt macOS Catalina mit anderer Shell. Wenn Sie macOS nur an der Oberfläche verwenden, sind Sie vielleicht mit dem „Terminal“ noch nicht in Berührung gekommen. So oder so interessiert Sie vielleicht, dass Apple mit dem kommenden macOS 10.15 das Betriebssystem standardmäßig mit Zsh anstatt Bash ausstattet. Der Grund dafür ist ein einfacher.