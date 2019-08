23.08.2019 - 21:03 Uhr Geschrieben von Andreas Donath



23.08.2019 - 21:03 Uhr Geschrieben von Andreas Donath

Der Hersteller von Zens hat geschafft, was Apple nicht hinbekommen hat. Ein kabelloses Ladegerät für zwei Geräte, die irgendwo auf der Ladematte liegen können.

Die Ladematte Zens Liberty überlässt es dem Nutzer, auf welchem Teilbereich er seine mobilen Geräte laden will. Bis zu zwei Geräte können gleichzeitig geladen werden. Möglich machen das 16 Spulen, die in dem Gerät für die induktive Ladung untergebracht wurden.

Die Ladematte von Zens ist mit allen Qi-Geräten kompatibel, wozu auch Apples iPhones gehören. Die Apple Watch hingegen lässt sich mit dem Gerät leider nicht laden, aber beispielsweise ein iPhone und das AirPods-2-Gehäuse.

Das Gerät arbeitet mit 30 Watt, was für Apples Geräte mehr als ausreichend ist. Dazu kommt noch ein USB-Anschluss an der Seite, mit der noch ein weiteres Gerät aufgeladen werden kann. Wer das Ladekabel der Apple Watch hier einsteckt, kann auch die Uhr noch am gleichen Platz laden.

Das Netzteil ist dabei - es handelt sich um ein 45-Watt-Modell mit USB-C-Kabel. Das hat den Vorteil, dass bei Bedarf auch das iPad Pro daran angeschlossen werden kann. Rundherum also eine gelungene Sache.

Apple selbst hatte die Ladematte AirPower für diese Zwecke vorgesehen, sie jedoch aufgrund technischer Schwierigkeiten immer wieder verschoben und schließlich im ersten Quartal 2019 ganz abgesagt. Ob Apple überhaupt schon einmal ein angekündigtes Gerät nicht auf den Markt gebracht hat, wissen wir nicht. Es gibt das Gerücht, dass AirPower aufgrund der großen Anzahl von Spulen zu heiß geworden ist, was die Produktsicherheit in Frage gestellt hätte.

Zens will seine Ladematte Liberty ab November 2019 für rund 140 US-Dollar verkaufen. Es soll auch eine limitierte Version mit Glasoberfläche geben, die einen Blick auf die Spulen gewährt. Dafür werden dann stolze 180 US-Dollar fällig.

