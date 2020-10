Youtube und iOS 14: Bild-in-Bild wieder mit Trick möglich

Mal gehts, mal gehts nicht – wer die Bild-in-Bild-Funktion auf dem iPhone in Verbindung mit Youtube nutzen möchte, stieß in den letzten Tagen immer wieder auf Probleme. Nutzer fragten sich, wer daran „Schuld“ war, also ob es eine gewollte Blockade durch Youtube gibt, oder ob es sich um einen Bug handelt.

Google hat eigentlich nur vorgesehen, dass Nutzer mit einem Youtube-Premium-Account von dem neuen Feature profitieren. Es gibt aber einen Trick, mit dem man Videos in das kleine Extra-Fenster bringt - und der ab sofort auch wieder so funktioniert, wie er soll.

Möglich ist das, wenn du nicht die Youtube-App nutzt, sondern den Webbrowser Safari. Dort suchst du dir das Video, das du sehen möchtest, startest es und klickst dann auf das kleine Quadrat rechts unten im Video, um es im Fullscreen-Modus anzeigen zu lassen.

Sobald du jetzt den Browser wieder verlässt und zum Beispiel in eine andere App oder einfach auf deinen Homescreen wechselt, startet das Video in dem Extra-Fenster des iOS-Bild-in-Bild-Modus. Man muss sich dafür noch nicht einmal bei Youtube mit dem persönlichen Account anmelden. Es funktioniert aber auch, wenn man angemeldet und kein Premium-Nutzer ist.













2 /7

Bild-in-Bild mit allen Extras

Das Youtube-Video verhält sich dann auch ganz so wie du es von dem neuen Feature gewohnt bist: Du kannst das Fenster größer und wieder kleiner machen, neu auf dem Bildschirm positionieren oder zurück zum Fullscreen wechseln. Auch Bedienelemente wie pausieren, starten und 15 Sekunden vor- oder zurückspulen ist in dem kleinen Bild-im-Bild-Fenster möglich.

Ob Youtube die Funktion wieder blockieren wird, ist nicht bekannt, aber leider sehr wahrscheinlich. Bisher hat sich Google dazu aber noch nicht öffentlich geäußert.