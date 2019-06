Adobe Lightroom zurück im Mac App Store. Erinnern Sie sich noch an die Eröffnungspräsentation der Worldwide Developers Conference 2018? Über ein Jahr ist es her, dass Apple auf der Bühne die Rückkehr namhafter Apps in den Mac App Store ankündigte. Microsoft Office gehörte dazu, BBEdit, Transmit und andere mehr. Viele dieser Apps wurden auch wirklich schon in Apples Onlineshop wieder ins virtuelle Regal aufgenommen. Doch Adobe ließ mit Lightroom CC auf sich warten, bis jetzt.