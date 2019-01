23.01.2019 - 21:03 Uhr Geschrieben von Andreas Donath



Isocell Slim 3T2 (Bild: Samsung)

Der Samsung Isocell Slim 3T2 ist ein besonders kompakter Bildsensor, der für den Einbau in Mobiltelefone gedacht ist. Das in der Diagonale nur 5,1 mm große Bauteil könnte als Selfie-Kamera genutzt werden.

Nach Angaben von Samsung ist der Isocell Slim 3T2 der bisher kleinste Bildsensor für Smartphones. Seine Pixel sind lediglich 0,8 Mikrometer groß und sollen zusammen Fotos mit 20 Megapixeln aufnehmen können. Der Sensor ist für den Einbau in Front- und Rückkameras von Smartphones gedacht. Besonders interessant ist es natürlich, dass damit Selfies mit extrem hoher Auflösung aufgenommen werden können. Da er so klein ist, lässt er sich auch besonders gut in gelochte Displays einbauen oder verringert die erforderliche Größe der Notch.

Samsung will die Massenproduktion des in der Tetracell-Technik gefertigten Sensors im Frühjahr 2019 starten. Bei der Tetracell-Technik werden vier Pixel zu einem zusammengefasst. Das soll für besonders gute Bilder bei schlechtem Licht sorgen. Das hat allerdings zur Konsequenz, dass von der tollen 20-Megapixel-Auflösung nicht mehr viel übrig bleibt. Die Fotos sind dann nur noch 5 Megapixel groß. Ob das den Kunden vermittelbar ist, denen ein 20-Megapixel-Sensor versprochen wird?

Samsung will den 3T2 auch in Mehrkamera-Konfigurationen für das Tele einsetzen. Dann wird nicht die Tetracell-Technik sondern ein RGB-Farbfilter-Array verwendet. Die geringe Größe des Bildsensors reduziert auch die Höhe des Telekamera-Moduls um rund sieben Prozent im Vergleich zum 1/3-Zoll-20Mp-Bildsensor von Samsung und ermöglicht elegantere Smartphone-Designs.

Ob Apple den Samsung-Sensor verbauen wird, lässt sich nicht absehen. Er wäre jedoch eine interessante Alternative zu den bisherigen 8-Megapixel-Selfiemodulen, die in den aktuellen iPhones verbaut sind, die von vielen Android-Smartphones qualitativ geschlagen werden.

