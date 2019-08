13.08.2019 - 14:17 Uhr Geschrieben von Ben Otterstein



Der Mac ist sicherer als ein Windows-PC. Dieser Meinung sind Apple-Nutzer bereits seit vielen Jahren. Doch in letzter Zeit bröckelt die Schutzmauer und Lücken schleichen sich ein – sowohl durch Apple als auch Drittanbieter. Ein ehemaliger NSA-Mitarbeiter möchte mit dem Märchen vom sicheren Mac aufräumen und sprach dazu kürzlich auf der Bühne der Hackerkonferenz Def Con in Las Vegas.

Patrick Wardle ist Softwareentwickler. Seinen Namen konnte man in den vergangenen Monaten und Jahren des Öfteren lesen, wenn es um Sicherheitslücken in Apples macOS ging. Er deckte diese auf und meldete sie an Apple. Allerdings machte er sie auch öffentlich, um Apple-Nutzer über die tatsächlichen Gefahren zu informieren. Wardle war viele Jahre bei der NSA und entwickelte dort offensive Anwendungen für Einsätze des Geheimdienstes. Anschließend gründete er ein eigenes Unternehmen Digita Security und widmete sich dem Schutz von Macs in Unternehmen. Doch nebenbei konnte er nicht die Finger von Offensiv-Tools für mögliche Angriffe lassen.

Nachdem Wardle auf der Bühne der diesjährigen Def Con einige Bytes bei Anwendungen verändert, um Apples Sicherheitsmaßnahmen zu umgehen, sprach der Entwickler noch mit dem Spiegel. Dort gab er zu verstehen, dass er „zeigen wollte, dass es nicht allzu schwierig ist“.

Schon immer störte sich Wardle an "dieser Mentalität, dass Macs sicher sind, geradezu unhackbar". Apple selbst habe das so dargestellt, und weil es lange Zeit nur wenig Mac-spezifische Malware gab, hätten es die Nutzer geglaubt. Manche tun es seiner Ansicht nach bis heute. Er will mit diesem Mythos aufräumen, denn die Zeiten haben sich geändert.

Überraschendweise gibt der Entwickler an, dass Apple-Computer lange Zeit natürlich sicherer waren als Windows-PCs. Allerdings lag dies am fehlenden Interesse seitens der Hacker. Mittlerweile hat sich das geändert und auch Windows-10-Rechner mit dem Defender erweisen sich laut Wardle als „wirklich harte Nuss“.

Zudem gibt der Ex-NSA-Mitarbeiter zu denken, dass Macs in Unternehmen vor allem in der Führungsebene eingesetzt werden und damit genau die richtigen Ziele für eventuelle Angriffe darstellen. „Deshalb sehe man jetzt viele Akteure, die ihre Fähigkeiten von Windows auf macOS übertragen oder ganz neue entwickeln,“ so der Spiegel.

Übrigens ist Wardle nicht nur stets bemüht Sicherheitslücken offen zu legen, sondern gleichzeitig stellt er Mac-Nutzern gleich mehrere Anwendungen kostenlos und quelloffen bereit, um den Mac sicherer zu machen.

