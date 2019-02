Vor wenigen Wochen führte Facebook-Tochter WhatsApp ein neues und lange erhofftes Sicherheitsfeature ein. Die App kann seit Version 2.19.20 nämlich per Face ID oder Touch ID vor unbefugten Zugriff gesichert werden. Während wir uns eine systemweite Integration der Funktion in iOS wünschen, liegt es derzeit nämlich an den Entwicklern den Sicherheitsmechanismus in die App zu integrieren. WhatsApp zeigt aber eindrucksvoll, wie das schiefgehen kann.