Weitere Router erhalten HomeKit-Unterstützung: Das bringt die neue Funktion

Schon zwei 2019 kündigte Apple zur WWDC an, dass man ab iOS 13 in HomeKit auch Router unterstützt. Als erste Partner kündigte man damals Eero sowie Linksys an. Letztere haben nun damit begonnen, ein Update für die Tri-Band Velop Router an die Nutzer auszugeben. Allerdings beginnt man einmal mehr in den USA und macht das Update dort für die erste Nutzerwelle in der iOS-App verfügbar. In weiteren Wellen sollen dann auch Nutzer aus anderen Ländern berücksichtig werden. Einen genauen Zeitplan nannte man dafür jedoch nicht.

Wie es von offizieller Seite heißt, sind folgende Modelle des Tri-Band Velops für das Update vorgesehen und damit bald mit HomeKit kompatibel: A03, WHW0301, WHW0301B, WHW0302, WHW0302B, WHW0303 und WHW0303B.

Das können HomeKit-Router

Der Router soll sich dann entweder direkt in der Home-App oder auch in der Linksys-App zu deinem HomeKit-Smarthome hinzufügen lassen. In der Home-App kann man dann links oben über das Haus-Symbol und die Option „WLAN-Netzwerk & Router“ auf dessen Einstellungen zugreifen und die Sicherheitsfunktionen auf Wunsch aktivieren. Außerdem lässt sich für jedes HomeKit-Gerät einzeln entscheiden, inwieweit es mit der Außenwelt kommunizieren darf. Man kann die Kommunikation auf das lokale Netzwerk und sichere Verbindungen eingrenzen oder auch unbeschränkt zulassen:

Beschränkung auf Haus : Am sichersten. Dein Zubehör kann nur über deine Apple-Geräte mit HomeKit interagieren. Das Zubehör stellt keine Verbindung zum Internet oder zu lokalen Geräten her, so dass Dienste von Drittanbietern wie Firmware-Updates blockiert werden könnten.

: Am sichersten. Dein Zubehör kann nur über deine Apple-Geräte mit HomeKit interagieren. Das Zubehör stellt keine Verbindung zum Internet oder zu lokalen Geräten her, so dass Dienste von Drittanbietern wie Firmware-Updates blockiert werden könnten. Automatisch : Standardsicherheit. Dein Zubehör kann mit HomeKit und den von seinem Hersteller empfohlenen Verbindungen kommunizieren.

: Standardsicherheit. Dein Zubehör kann mit HomeKit und den von seinem Hersteller empfohlenen Verbindungen kommunizieren. Keine Beschränkung: Am wenigsten sicher. Diese Einstellung umgeht den sicheren Router und ermöglicht es deinem Zubehör, mit jedem Gerät in deinem Netzwerk oder Internet-basierten Dienst zu interagieren.

