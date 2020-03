watchOS 7: Leak verrät erste Funktionen – Schlaftracker und mehr

Die Website 9to5Mac konnte einen ersten Blick auf Codeschipsel von iOS 14 werfen. Dabei entdecke man unter anderen auch Informationen zum kommenden watchOS 7. Das Apple-Watch-Betriebssystem soll überfällige Funktionen wie etwa einen Schlaftracker und sogar Funktionen speziell für Kinder mit sich bringen.

watchOS 7: Neues bei den Zifferblättern

Laut dem Leak soll Apple an einer Möglichkeit arbeiten, Nutzer zukünftig angepasste Zifferblätter miteinander tauschen zu lassen. Die Anpassungen sollen Farben, Stile und sogar die Komplikationen umfassen. Dazu soll es einen neuen Datei-Typ geben, der sich etwa per AirDrop teilen und auch in der Dateien-App ablegen lässt.

Zusätzlich soll das neue Zifferblatt „Infograph Pro“ eingeführt werden. Dieses verfügt erstmals über ein Tachymeter, mit dem man Geschwindigkeiten und Entfernungen messen kann. Dabei handelt es sich um ein klassisches Element, das auch einige analoge Uhren bieten.

Während sich schon jetzt Fotos und Alben als Zifferblätter verwenden lassen, soll watchOS 7 darüber hinaus die Möglichkeit bieten, dass sich auch geteilte Fotoalben hierfür nutzen lassen und so auch Fotos anderer Nutzer die eigene Watch zieren könnten.

Apple Watch für Kinder?

Traditionell ist die Apple Watch eher kein Gerät für Kinder, aber immer mehr Jugendliche nutzen die smarte Uhr. Um Eltern mehr Kontrolle über die Verwendung zu geben, soll Apple mit dem neuen Betriebssystem eine Kindersicherungsfunktion integrieren. Dazu soll das elterliche iPhone für die Einrichtung herhalten, sodass das Kind kein eigenes iPhone benötigt. Dadurch sollen Eltern auch vertrauenswürdige Kontakte, verfügbare Musik und mehr festlegen können. Besonders interessant ist dabei auch die Schulzeit-Funktion, die während der Schulstunden bestimmte Apps und Komplikationen deaktiviert.

Der Schlaftracker kommt

Eigentlich verriet sich Apple bereits selbst mit einem Hinweis im App Store, dass man an einem Schlaftracker für die Apple Watch arbeitet. Dieser soll die Schlafzyklen aufzeichnen und für eine optimale Weckzeit sorgen. Laut 9to5Mac sollen sich sogar Schlafziele in der Health-App festlegen lassen. Dort sollen sich dann auch Tipps zu einem besserem Schlaf finden lassen.

