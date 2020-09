watchOS 7 löscht GPS-Daten

Apple hat aus dem letzten Jahr gelernt und sich bei watchOS 7 verstärkt auf die Optimierung sowie Stabilität konzentriert. Allerdings rutschte trotzdem ein kleiner Fehler durch, der gerade einigen Nutzern zu schaffen macht. Wie in Apples Supportforum derzeit zahlreiche Apple-Watch-Käufer berichten, haben einige Nutzer unter iOS 14 sowie watchOS 7 ein Problem mit der GPS-Funktion, die seit Jahren in allen Modellen integriert ist.

Was ist passiert?

Wie vielmals berichtet wird, werden die Standortdaten bei einem Workout wie etwa einem Lauf im Freien ohne iPhone nicht gesichert, sodass diese Daten dann nicht in andere Apps oder in der Health-App zu finden sind. Auch der Apple-Support konnte bislang keine Abhilfe schaffen, sodass man etwa die eigene Jogging-Route ohne iPhone nicht aufnehmen kann. Auf mittlerweile mehr als 22 Seiten schildern die Nutzer das Problem und geben immer wieder an, dass dies nur auftritt, wenn das iPhone nicht dabei ist. Dies ist ungewöhnlich, da die Apple Watch seit der Series 2 über integriertes GPS verfügt und damit die Laufstreckenaufzeichnung oder die Routenführung bei der Navigation ermöglichen soll.

Zusätzlich dazu klagen einige Nutzer auch über eine fehlerhafte Synchronisierung der Daten mit Stava sowie Problemen bei den korrekten Workout-Daten. Wodurch der Fehler bei den Trainingseinheiten ausgelöst wird, ist derzeit allerdings noch unklar. Mit watchOS 7.1 könnte allerdings schon eine Abhilfe in Sicht sein. Das neue Update hat Apple bereits an Entwickler als Beta verteilt und dürfte in den kommenden Wochen erscheinen. Allerdings gibt es aktuell noch keine Berichte, ob die Probleme mit den Workouts sowie dem GPS damit behoben sind.

Wie haltet ihr das? Trainiert ihr mit der Apple Watch draußen ohne iPhone oder habt ihr es für den Fall der Fälle trotzdem dabei? Lasst es uns in den Kommentaren wissen.