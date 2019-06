Ein echter Dark Mode? iPhone-Apps am Mac? Und wird die Mail-App endlich smart? Schleifenquadrat, der Podcast der Mac-Life-Redaktion, ist nach der WWDC-Präsentation von Apple wieder mit einem Live-Podcast zu hören und wird den Abend gewohnt kompetent und humorvoll zusammenfassen. Los geht's am 03.06. gegen 21 Uhr. Den Link zur Sendung veröffentlichen wir vorher natürlich rechtzeitig auf www.maclife.de und in den Sozialen Netzwerken.