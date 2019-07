Elago verkaufte in der Vergangenheit eine Vielzahl an coolem Zubehör die Apple Watch. Dabei wird die Smartwatch nicht selten zum „Retroklassiker“. So stellte das Unternehmen vor einiger Zeit einen Silikonstand vor, der die Apple Watch beim Laden wie einen klassischen Macintosh aussehen ließ. Daneben gab es ein weiteres Modell im Look eines Nintendo Game Boys. Nun folgt der iPod als neueste Schöpfung.