16.09.2019 - 14:58 Uhr Geschrieben von Matthias Parthesius



16.09.2019 - 14:58 Uhr Geschrieben von Matthias Parthesius

VW ID.3 soll ab 2020 so erfolgreich werden wie Käfer und Golf zuvor (Bild: Volkswagen)

10-Zoll Touchpad für die Bedienung (Bild: Volkswagen)

VW entwickelt sich ein Betriebssystem für das Auto (Bild: Volkswagen) 1 /3

Volkswagen stellt bei der Leitmesse der deutschen Automobilindustrie das Fahrzeug ID.3 vor. Das Elektromobil soll ab 2020 für den Wolfsburger Konzern in die Zukunft fahren. Obwohl der Abgasbetrug noch nicht aufgearbeitet ist, will VW einen sauberen und klima-neutralen Neuanfang wagen. Noch bis Freitag wird überschattet von Protesten mit einer Fahrradsternfahrt für eine Verkehrswende in Deutschland am Wochenende in Frankfurt die IAA veranstaltet.

Das Auto der Zukunft fährt elektrisch und wird digital gesteuert. Bei der IFA-Leitmesse der deutschen Automobilindustrie stellt Volkswagen mit dem ID.3 ein neues Fahrzeug vor. Das Elektromobil ID.3 soll noch im Herbst bestellbar werden und dann ab Mitte 2020 zur Auslieferung kommen. Der Basispreis wird unter 30.000 Euro liegen. Eine ID.31st genannte erste Edition soll für 39.000 Euro vermarktet werden.

Das Fahrzeug in der Golf-Klasse bietet durch Batterien im Fahrzeugboden und den Elektroantrieb einen besonders großen Innenraum, den VW als Open Space bezeichnet. Neben dem Display im Cockpit liefert ein neu entwickeltes, zentral positioniertes Touch-Display mit einer Bildschirmdiagonale von zehn Zoll dem Fahrer alle wichtigen Informationen.

Der Name ID.3 verrät natürlich, dass der neue Volkswagen positioniert ist gegen Model 3 von Tesla und den BMW i3. Neu in der Vermarktung ist nicht mehr die Motorleistung, sondern die Kapazität der Batteriegrößen von 45 kWh mit 330 Kilometern Reichweite, 58 kWh für 420 Kilometer und 77 kWh für bis zu 550 Kilometer nach WLTP-Testzyklus. Auch die Diskussion um ein Tempolimit auf deutschen Autobahnen dürfte sich bald erledigt haben. Der ID.3 wird bei der Geschwindigkeit von 160 km/h abgeregelt.

Am Rande der IFA wird jetzt noch bekannt, dass der Konzern in den kommenden drei bis fünf Jahren nicht weniger als 8 Milliarden Euro in die Entwicklung eigener Software investiert, schreibt Bloomberg. Dabei sollen Technologien und Entwicklungen aller zwölf Konzernmarken gebündelt und an einem Standort zusammengeführt werden. Bis zu 10.000 Software-Entwickler werden dann am VW.OS-Betriebssystem werkeln, mit dem die rollenden Touchpads möglichst unfallfrei über die Straßen rollen sollen.

Anzeige