Warum Verrückte jetzt 5G-Mobilfunkmasten abfackeln

In Großbritannien brannten in den letzten Tagen Mobilfunkmasten, die von mutmaßlichen Verschwörungstheoretikern in Brand gesetzt wurden. Die krude Theorie: 5G ist an Corona schuld und muss bekämpft werden.

In Birmingham und Merseyside wurden Feuer gemeldet. Auch in Liverpool wurde ein Mobilfunkmast angezündet. Ein Brand, der angeblich in Aigburth entfacht wurde, schaffte es sogar auf YouTube und Facebook. Die Theorie: Es gibt Verschwörungstheorien, nach denen 5G-Mobilfunk und Corona zusammen hängen. Es wird behauptet, dass 5G die Ausbreitung von Covid-19 beschleunige, beispielsweise durch die Schwächung des Immunsystems. Das ist natürlich gefährlicher Unsinn.

Da das Mobilfunknetz zur kritischen Infrastruktur gehört, das im Zweifelsfall auch zur Alarmierung der Polizei, Feuerwehr und Notfalldiensten benötigt wird, können durch solche Sabotageaktionen Leben gefährdet werden.

Der Direktor des NHS (National Health Service), Stephen Powis, sagte auf einer Pressekonferenz nach einem Bericht der BBC: „Ich bin absolut empört und angewidert, dass die Menschen gegen die Infrastruktur, die wir zur Bewältigung dieses Notfalls brauchen, vorgehen.“

Die britischen Mobilfunkanbieter haben sich nun mit einem Appell an die Öffentlichkeit gerichtet. Sie bitten darum, die Angriffe auf die Infrastruktur zu unterlassen, wie The Verge berichtet. Gleichzeitig rufen sie die Bevölkerung auf, Verdächtiges zu melden.

