19.09.2019 - 18:55 Uhr Geschrieben von Matthias Parthesius

watchOS 6 (Bild: Apple)

Seit der WWDC im Juni fiebern alle auf das Update watchOS 6. Jetzt laufen die Server bei Apple heiß, wenn das Update Millionen-fach geladen wird. Wir sagen Ihnen, wer watchOS 6 jetzt laden kann. Wir zeigen noch einmal kompakt, was sich ändern und fassen alle Neuheiten zum neuen Basissystem der Apple Smartwatch zusammen. watchOS 6 bringt neue Gesundheits- und Fitnessfunktionen für Apple Watch und ein paar neue Apps.

In der vergangenen Woche zeigte Apple am 10. September die neue Apple Watch Series 5 und auf dieser noch einmal kurz die Neuheiten von watchOS 6, dem kostenlosen Update, das jetzt zum Download freigegeben wird. Als Update wird watchOS 6 auf allen Apple Uhren mit Ausnahme der ersten Smartwatch von Apple und aus dem Jahr 2015 laufen. Allerdings erhalten die Besitzer einer älteren Apple Watch Series 1 und Series 2 von 2016 das Update erst später im Herbst 2019. Und auch für Besitzer von Series 3 und Series-4-Uhren gibt es Einschränkungen. Nicht alle Funktionen laufen auf allen Uhren. Welche das sind, dazu kommen wir noch.

Voraussetzung: iOS 13

Mit watchOS 6 können Sie weitere Funktionen und Einstellungen direkt am Handgelenk auf der Uhr vornehmen. Aber trotzdem braucht die Apple Watch nach wie vor ein iPhone und gelegentlich auch eine Verbindung über Bluetooth und W-Lan zum iPhone und zu iCloud. watchOS 6 benötigt ein iPhone mit iOS 13. Daher müssten Sie mindestens ein iPhone 6s in Verbindung mit Ihrer Apple Watch nutzen und natürlich zuerst das iPhone mit iOS 13 als Update ausstatten.

iOS 13 und watchOS 6 vereinheitlichen einige Funktionen in den Apple Apps. So lassen sich in Nachrichten Chats mit hohem Aufkommen einzeln stumm schalten oder bei Mail einzelne Absender unterdrücken oder Diskussionen ausblenden. Diese Funktionen stehen synchron auf iPhone und Watch zur Verfügung. Harmonisiert sind auch die Erinnerungen App, Favoriten und Sammlungen in der Karten App.

Geräusche (Bild: Apple)

Neu bei watchOS 6 für Series 4

Mit der neuen App Geräusche überwacht Apple Watch die Geräusch­kulisse in Ihrer Umgebung und erfasst, wie lange Sie eventuell einem zu lautem Umfeld ausgesetzt waren. Die neue Geräusche App erkennt, wenn das Rauschen einer Menschen­menge oder das Dröhnen von Maschinen ein riskantes Level erreicht. Und das ist jetzt nicht nur bei Straßenarbeiten wichtig, sondern auch dem Wochenmarkt oder im Klassik-Konzert in der Elbphilharmonie. Wenn die Umgebungslautstärke einen Wert erreicht, der das Gehör schädigen kann, dann warnt Apple Watch mit einer Vibration am Handgelenk und macht auf die Gefahr aufmerksam. Sie können dann einen ruhigeren Ort aufsuchen oder einen Gehörschutz anlegen, indem Sie zum Beispiel Ohrenstöpsel einsetzen.

Rechner auf Apple Watch (Bild: Apple)

Neu: Rechner, Sprachmemos

Noch vor dem iPad bekommt Apple Watch von Apple eine Rechner-App. Die Rechner-App hat neben den üblichen Grundrechenarten eine praktische Funktion. Sie kann Dreisatz und damit Prozente ausrechnen. Damit kann sie Trinkgeld berechnen und dann kann Sie den Rechnungsbetrag teilen, wenn Sie vereinbart hatten, die Rechnung zu teilen.

Sprachmemos: Manche Ideen und Gedanken kommen so spontan. Man kann sie nicht aufschreiben. Dann muss man sie sprechen und speichern und genau das geht bei watchOS 6 mit der vom iPhone bekannten App Sprachmemos. Die Diktierfunktion war eine der ersten Apps auf dem ersten iPhone. Jetzt endlich auch auf der Apple Uhr zu haben und sogar über iCloud synchronisiert.

Menstruationszyklus (Bild: Apple)

watchOS 6 für Frauen

Mit der App Zyklusprotokoll entdeckt Apple die weibliche Biologie und insbesondere den Menstruationszyklus beziehungsweise den Fruchtbarkeitszyklus. Fügen Sie Informationen zum Blutfluss hin­zu, erfassen Symptome wie Kopfschmerzen oder Krämpfe und sehen auf einem Blick Zykluslänge und Zyklusschwankungen ein. Bei bestehendem Kinderwunsch kann die App Zyklusprotokoll auf frucht­bare Tage hinweisen und so die Einleitung einer Schwangerschaft unterstützen.

Und dann gibt es noch einen Schwung an neuen Watchfaces, mit denen sich die neuen Apps über Komplikationen einrichten lassen. Nicht zuletzt räumt Apple auch in den Settings auf und holt den App Store auf Apple Watch.

