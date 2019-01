Unerhört? Neujahrsgrüße vom iPhone – Huawei kein Einzelfall. Es ist nicht das erste Mal und wird sicher auch in Zukunft vorkommen. Am Jahresende wünschte der chinesische Smartphone-Hersteller Huawei all seinen Kunden und Followern auf Twitter ein frohes neues Jahr 2019. Dabei verwendete der Mitarbeiter der Social-Media-Abteilung allerdings ein iPhone.