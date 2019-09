20.09.2019 - 11:48 Uhr Geschrieben von Matthias Parthesius



iPhone 11 Pro (Bild: Apple)

iPhone 11, iPhone 11 Pro und Apple Watch Series 5 befanden sich pünktlich in der Auslieferung. Wer zu den ersten Bestellern gehört, kann jetzt die Lieferung in Empfang nehmen und neue Hardware von Apple auspacken. Unser Video zeigt, was man bekommt. Bei einer Stichprobe im Apple Store müssen Kunden auf das iPhone 11 Pro in der neuen Farbversion Mitternachtsgrün bis Mitte Oktober warten. In den USA bis Ende Oktober.

Beim iPhone 11 Pro ist ein neuartiges Netzteil mit USB-C enthalten, während iPhone 11 und Apple Watch Series 5 mit dem bekannten 5-Watt-Steckernetzteil ausgeliefert werden. Wir stecken unsere Test-Geräte jetzt in den Mixer, fahren mit der Dampfwalze drüber und tauchen die Überreste in flüssigen Stickstoff, bevor wir das iPhone 11 Pro mit Cola aufkochen und dann in alle Winde zerstreuen.

Natürlich nicht. Das iPhone ist ein persönlicher Computer, der möglichst lang genutzt werden sollte und kann. Zu haben sind die Geräte ab 799 Euro für ein iPhone 11 mit 64 Gigabyte Speicher, respektive ab 1149 Euro für das iPhone 11 Pro mit 64 Gigabyte Speicher und 1249 Euro für das iPhone 11 Pro Max mit 64 Gigabyte Speicher. In neue Farbrichtung Mitternachtsgrün wie das iPhone 11 Pro und grün sowie violett beim iPhone 11, das sind die begehrten Farben der neuen iPhone-Generation.

Auch wenn Apple sich inzwischen besser einstellt auf eine erfolgreiche Markteinführung ohne lange Wartezeiten, gibt es Lieferengpässe, die allerdings nicht mehr so extrem ausfallen wie noch vor Jahren. Bei einer Stichprobe im Apple Store müssen Kunden auf das iPhone 11 Pro in der neuen Farbversion Mitternachtsgrün bis Mitte Oktober warten. In den USA bis Ende Oktober. Damit scheinen sich Berichte über eine höhere Nachfrage nach den Modellen der iPhone-11-Pro-Serie augenscheinlich zu bestätigen. Insbesondere in den USA seien teurere 11-Pro-Modelle bei Kunden beliebter.

