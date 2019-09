25.09.2019 - 21:12 Uhr Geschrieben von Andreas Donath



(Bild: Andreas Donath)

Fotografie-Apps für das iPhone unterstützen bei praktisch allen Geräten eine Rohdaten-Aufnahme, doch beim iPhone 11 Pro soll ausgerechnet die neue Ultraweitwinkelkamera kein unkomprimiertes Bildmaterial erzeugen können.

Der Entwickler der iOS-App Halide, mit der Fotos aufgenommen und bearbeitet werden können, teilte mit, dass Apples neues iPhone 11 Pro eine bisher unbekannte Einschränkung aufweist. So soll die Ultraweitwinkel-Kamera keine Rohdaten erzeugen, die Entwickler nutzen können, um unkomprimiertes und daher besser zu bearbeitendes Bildmaterial zu bieten.

Anders als bei der Weitwinkel- und Telekamera, bei denen Rohdaten abgezapft werden können, steht die Möglichkeit bei der Superweitwinkelkamera nicht zur Verfügung, so Ben Sandofsky, der die App Halide entwickelt.

Schon bekannt war, dass beim Ultraweitwinkel keine Bildstabilisierung eingebaut wurde und dass sie die Scharfstellung nicht manuell vornehmen lässt. Während auf die Bildstabilisierung verzichtet werden kann, ist es schon recht ärgerlich, warum Apple ausgerechnet Rohdaten und den manuellen Fokus nicht gestattet. Einen Grund dafür gibt es technisch gesehen dafür eigentlich nicht. Natürlich werden die Rohdaten nicht korrigiert sein - also die extreme Linsenverzerrung beinhalten, doch das kann natürlich auch eine andere Software übernehmen. Die manuelle Fokussierung ist ebenfalls softwareseitig zu lösen - denn natürlich gibt es kein manuelles Verstellrad an den Objektiven.

Vielleicht bietet Apple den Rohdatenmodus aber in einem künftigen Update noch an und liefert auch ein Korrekturprofil für die Verzerrung mit. Was meint ihr? Fändet ihr die DNG-Ausgabe für die Ultraweitwinkelkamera wichtig oder seid ihr auch mit komprimiertem Bildmaterial zufrieden?

