Ultra Wideband: Das hat Apple noch mit dem iPhone vor

U1 Chip im iPhone 11 (Pro) kann mehr als Tracking. Apple hat in seiner aktuellen Smartphone-Generation, die im Herbst erschien, einen neuen Zusatzchip untergebracht. Noch einen, ist man geneigt zu sagen, denn es gibt davon schon ganz viele im Gerät. Der U1, so viel ist bekannt, ist in der Lage, den Dateiaustausch via AirDrop mit richtungsorientierten Gesten zu beschleunigen oder vereinfachen, denn er erlaubt das Tracking von Geräten in der Umgebung des eigenen iPhones. Doch der U1 kann noch mehr.