18.03.2019 - 15:15 Uhr Geschrieben von Ben Otterstein

Das neue iPad mini der 5. Generation (2019) ist zum Apple Pencil der ersten Generation kompatibel, der Apple-Stylus kostet 99 Euro. (Bild: Apple)

Es wurde seit Monaten spekuliert, dass Apple an einem neuen iPad mini arbeitet. Tatsächlich dachten viele Beobachter jedoch, dass Apple die Modellreihe langsam auslaufen lässt, nachdem die letzte Aktualisierung 2015 stattfand. Nun überraschte Apple jedoch mit einer neuen Generation, die es in sich hat. Mit Apple-Pencil-Unterstützung, True-Tone-Display und leistungsstarkem A12 Bionic Chip steht das Leichtgewicht den großen in nichts nach.

Seit 2015 hatte Apple das iPad mini nicht mehr mit neuer Hardware bedacht. Lediglich eine neue Speicheroption wurde eingeführt und kleinere Preisanpassungen waren die einzigen echten Lebenszeichen. Dennoch kam in den letzten Monaten immer wieder das Gerücht auf, dass Apple ein iPad mini 5 plant. Sogar Fotos von Prototypen tauchten auf. Sogar eine Veröffentlichung im Frühjahr wurde spekuliert. Nun haben sich die Gerüchte bewahrheitet und Apple hat die Erwartungen in einigen, wenn auch wenigen, Punkten übertroffen.

Unverändertes Design, besseres Display

Bereits seit dem ersten iPad mini im Jahr 2012 setzt Apple auf ein typisches Design, das sich auch in der neuesten Generation nicht veränderte. Während beim neuen iPad Air der Rand schmaler und das Display größer wurde, bleibt beim iPad mini 5 alles beim Alten. Also fast. Das Display ist zwar nicht höher aufgelöst oder größer, aber dafür hat sich die Qualität deutlich verbessert.

Apple hat die Helligkeit erhöht sowie den Farbraum (P3) vergrößert und ermöglicht damit eine bessere Farbtreue. Gleichzeitig führt man auch das True-Tone-Feature ein, welches einen stetigen Weißabgleich vornimmt und dadurch natürlichere Bilder erzeugt. Um auch bei Sonnenlicht etwas auf dem Display erkennen zu können, integrierte Apple nun auch eine Antireflex-Beschichtung, die Spiegelungen deutlich reduzieren soll.

Überraschend leistungsstark

Beim normalen iPad zeigte sich Apple bisher sehr konservativ und verpasste den Geräten stets ältere Chips. Umso erstaunlicher ist es daher, dass das iPad mini 5 den aktuellen A12 Bionic erhalten hat, der auch im iPhone XS, iPhone XR und iPad Air (3. Generation) zum Einsatz kommt. Zusammen mit der Neural Engine ist der kleine Chip ein wahres Kraftpaket und verbesserte sowohl die künstliche Intelligenz als auch Leistungsfähigkeit im Multitasking. Laut Apple ist das neue iPad mini bis zu dreimal schneller als der Vorgänger.

Kameras wie beim iPad Air 3

Einen großen Sprung wie beim Prozessor sollten Sie bei den Kameras jedoch nicht erwarten. Während die Rückkamera wie schon beim iPad mini 4 mit 8 Megapixel auflöst und Videos in 1080p ermöglicht, wurde vor allem die FaceTime HD Kamera verbessert. Apple erhöhte die Auflösung von 1,2 Megapixeln auf 7 Megapixel, sodass die Frontkamera nun auch Videoaufnahmen in Full-HD erlaubt. Damit ist das iPad mini 5 in Bereich der Kamera auf Augenhöhe mit dem neuen iPad Air 3.

