Apple-Zulieferer TSMC will ab 2024 2-Nanometer-Chips bauen

Nach einem Bericht der Wirtschaftszeitung Nikkei Asia will Apple bis 2024 Chips in einem 2nm-Fertigungsprozess herzustellen. Das wäre erheblich schmaler als das aktuell der Fall ist. Schmalere Strukturen sind effizienter - sowohl hinsichtlich der Wärmeentwicklung als auch der Baudichte. So können mehr Transistoren auf einem Chip untergebracht werden.

TSMC soll dem Bericht nach den Bau einer neuen Fabrik im taiwanischen Hsinchu planen. Der Baubeginn soll Anfang 2022 stattfinden. Erst ein Jahr später sollen dann die Produktionsanlagen installiert werden. Bis die Fabrik dann produzieren kann, wird noch einmal ein Jahr vergehen. So lange dauert es, den Prozess zu etablieren.

Apple könnte also in etwa drei Jahren mit den Chips rechnen - wenn alles gut geht. Das würde bedeuten, dass der dann gültige A18-Chip fürs iPhone oder iPad damit ausgerüstet sein könnte. Natürlich wäre auch ein Apple-Silicon-Chip damit denkbar.

Derzeit lässt Apple den M1 im 5-Nanometer-Prozess fertigen. Um einmal die Geschwindigkeit der technischen Entwicklung zu verdeutlichen: 2014 galt es noch als Revolution, dass Apple das System-on-a-Chip des iPhone 6 in 20-Nanometer-Technik fertigen ließ.

