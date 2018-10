18.10.2018 - 13:06 Uhr Geschrieben von Thorsten Gundlach



18.10.2018 - 13:06 Uhr Geschrieben von Thorsten Gundlach

Apple hat einen Methusalem im Angebot: Der Mac mini wurde seit vier Jahren hardwaretechnisch nicht mehr aktualisiert und wird noch immer zu dem Preis verkauft, zu dem er vor vier Jahren auf den Markt kam. Wird Apple ihn langsam sterben lassen?

Alle Hoffnung von Fans des Mac mini ruht auf dem Oktober 2018, der aber nur noch rund zwei Wochen lang läuft. Zum einem noch nicht einmal offiziell angekündigten Event in diesem Herbstmonat soll Apple angeblich einen neuen Mac mini Präsentieren - und das tut auch Not, denn der kleine Desktop-Rechner feiert ein sehr ungewöhnliches Jubiläum - er ist jetzt vier.

Der Rechner ist angestaubt, keine Frage. Der Prozessor ist uralt, die Speicherausstattung zwar ordentlich aber vergleichsweise langsam. Nur beim Preis macht Apple keine Abstriche. Der günstigste Mac mini kostet unverändert 569 Euro. Dafür erhält man einen 1,4 GHz i5 Dual-Core-Prozessor, 4 GByte Arbeitsspeicher und eine Festplatte mit 500 GByte Kapazität. Dabei handelt es sich wohlgemerkt um eine mechanische Festplatte und keine SDD. Die gibt es erst bei den teureren Versionen.

Das Gerücht, dass Apple einen erneuerten Mac mini noch 2018 präsentieren wird, hält sich hartnäckig und basiert wohl auf einer Feststellung von Apples Chef Tim Cook, dass der kleine Rechner nicht sterben soll und dass man etwas ganz tolles in der Pipeline habe. Konkretere Angaben gibt es nicht. Übrigens: Diese Aussage ist auch schon ein Jahr alt und es ist seitdem nichts passiert.

Wer jetzt noch einen Mac mini kauft, erhält zwar einen Rechner, der für Basisaufgaben immer noch ausreichend dimensioniert ist, doch eigentlich sollte man lieber zu einem iMac oder, wenn es kompakter sein soll, zu einem MacBook raten. Auch das lässt sich bekanntlich an einen externen Bildschirm anschließen.

Frage an unsere Leser: Wollt ihr einen neuen Mac mini oder ist dieses Konzept mittlerweile veraltet? Schreibt es in die Kommentare unterhalb dieses Artikels oder auf Facebook. Wir sind an eurer Meinung sehr interessiert.

