07.04.2019 - 09:55 Uhr Geschrieben von Andreas Donath

Einige Nutzer haben mit der Zeit massive Probleme mit ihren iPads feststellen müssen. Betroffen sind vor allem die Pro-Versionen des letzten und vorletzten Jahres, die mit trägen Toucheingaben die Anwender vor allem beim Tippen zur Verzweiflung bringt.

Wenn Sie beim Tippen auf einem iPad Pro von 2018 auf einmal Schwierigkeiten haben, dass das Tablet ihre Eingaben auch akzeptiert, sind sie nicht allein. In den Supportforen von Apple und bei Macrumors beschweren sich immer mehr Besitzer dieser Geräte, dass etwas mit dem Touchscreen nicht stimmt. So hat ein Besitze eines aktuellen iPad Pro mit 1 TByte Speicher, was aktuell dem teuersten Modell entspricht, das Problem, dass der Bildschirm einfriert. Das geschah am Anfang nur ganz selten, mittlerweile sei der Fehler jedoch mit höherer Frequenz aufgetreten.

Andere Benutzer beklagen sich, dass Tastendrücke auf der Software-Tastatur unerkannt bleiben und so mehrmals eingegeben werden müssen. Das Problem verschwand weder durch das Ausschalten des Geräts noch durch einen Reset auf die Anfangseinstellungen. Vermutlich sind die Probleme auf einen Alterungsprozess zurückzuführen, der aber weder bei älteren noch bei bei aktuellen iPads auftreten dürfte. Deshalb wird angeraten, das defekte Gerät zu Apple zu bringen um es reparieren oder austauschen zu lassen.

Mit mangelnder Qualität hat Apple auch an anderer Front zu kämpfen. So reißen die Probleme mit dem gar nicht mehr so neuen Mechanismus bei Apples-Notebooks nicht ab. Dessen Haltbarkeit wird schon lange kritisiert.

Bei älteren Macbook Pro mit Touchbar kann es passieren, dass sich die Bildschirmkabel abnutzen, die im Scharnier zwischen Unterteil und Display verlaufen.. Vor allem das Kabel für die Beleuchtung ist wohl anfällig. Leider sind Tastatur und Kabel nicht einfach zu ersetzen. Im Problemfall muss der Nutzer hoffen, dass dies auf Kulanz oder Garantie abgewickelt wird, denn ansonsten entstehen Kosten im Bereich von mehreren Hundert Euro.

