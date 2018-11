19.11.2018 - 22:30 Uhr Geschrieben von Andreas Donath



19.11.2018 - 22:30 Uhr Geschrieben von Andreas Donath

Tim Cook auf der WWDC 2018 (Bild: Apple)

Apples Chef Tim Cook hat den Deal mit Google verteidigt, obwohl er den Suchmaschinenriesen wegen seiner unbekümmerten Einstellung zum Datenschutz kritisiert. Google zahlt Milliarden US-Dollar an Apple, um als Suchmaschine voreingestellt zu sein.

Tim Cook hat im Rahmen eines Interviews von Axios auf HBO die Frage beantwortet, warum Apple Milliarden US-Dollar von Google nimmt, um es zur Standardsuchmaschine zu machen, obwohl Apple die Privatsphäre der Benutzer schützen will.

Als Antwort auf die Frage betonte Cook die Sicherheits- und Datenschutzmaßnahmen, die Apple direkt in seinen Safari-Browser integriert und seinen Benutzern dennoch den Zugang zur "besten" Suchmaschine ermöglicht.

"Ich denke, ihre Suchmaschine die Beste ist. Schauen Sie sich an, was wir mit den von uns eingebauten Controls gemacht haben. Wir bieten privates Webbrowsing", sagte Cook. "Wir haben eine intelligente Tracker-Prävention. Was wir versucht haben, ist, Wege zu finden, um unseren Benutzern zu helfen. Es ist aber nicht perfekt."

Apple verdient Berichten zufolge zwischen 3 und 9 Milliarden US-Dollar aus seinem Vertrag mit Google. Google ist Standard für Apples Safari-Browser, die Siri-Websuche und an anderen Stellen.

Noch im Oktober 2018 warnte Cook davor, dass "unsere eigenen Informationen mit militärischer Effizienz gegen uns gerichtet werden", und forderte gleichzeitig umfassende US-Datenschutzgesetze. Im Interview sagte er, dass eine gewisse staatliche Regulierung über das Silicon Valley unvermeidlich sei. "Ich glaube fest an den freien Markt, aber wir müssen es zugeben, wenn der freie Markt an einer Stelle nicht funktioniert. Und hier hat es nicht funktioniert. Ich denke, es ist unvermeidlich, dass es eine gewisse Regulierung geben wird."

