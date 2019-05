Man braucht kein Diplom, um Programmieren zu können (Bild: Jasmine Coro)

Tim Cook: Man braucht kein Diplom zum Programmieren. Bildung ist schön und gut, aber letzten Endes führen viele Wege nach Rom und zum Erfolg. Das ist der „Spirit“, den einst Steve Jobs vor Studenten predigte, den aber auch sein Nachfolger Tim Cook lebt. Er zeigte sich beeindruckt von den Fertigkeiten junger Leute und attestiert in einem Interview mit dem Orlando Sentinel, dass es zum Programmieren kein Diplom braucht.

Dem Orlando Sentinel gab Tim Cook nun ein Interview. Nicht ohne Grund. Denn der Apple-Chef traf Anfang der Woche einen der Stipendiaten der WWDC 2019 in einem Apple Store in Orlando, Florida, Liam Rosenfeld.

Cook bricht mit traditioneller Perspektive

Der Apple-CEO fordert, dass Programmieren schon möglichst früh in der Schule thematisiert werden solle. Rosenfeld nimmt er als Beispiel dafür her, was man bereits in jungen Jahren erreichen kann, selbst wenn man kein Diplom in Informatik hat.

Cook geht aber noch weiter. Um im Programmieren kompetent zu sein und Kompetenz zu entwickeln, benötige man kein Diplom und keinen Abschluss.

Kommentar: Menschen Mut machen

Unser Bildungssystem, wie es jetzt ist, ist ziemlich undurchlässig. Vor einigen Jahrzehnten schien es auf dem Wege der Besserung, doch mittlerweile gibt es den „Fahrstuhl“ der 70er nicht mehr. Die Durchlässigkeit von unten nach oben ist auf einem Niveau der Nachkriegszeit angekommen. Grundsätzlich gibt es viele Länder, auf die dieses Urteil zutrifft, auf Deutschland aber ganz besonders.

Plakativ formuliert: Ein System, das von Bildungsbürgern kontrolliert wird, in dem man nach deren Regeln spielen muss, um Anerkennung zu erhalten und möglicherweise weiter nach oben zu gelangen, bevorteilt diejenigen, die zu allem Ja sagen, und benachteiligt diejenigen, die alternative Lösungen parat haben. Anstrengung, in welcher Form auch immer, wird nicht gleichermaßen belohnt.

Vor diesem Hintergrund macht Tim Cook Menschen Mut, die sich trauen, auf sich selbst zu setzen und in ihre Fähigkeiten investieren.

Hinweis: Der Orlando Sentinel bietet seine Webseite derzeit nicht für Nutzer aus der EU an, weil die Zeitung sich nicht an an die DSGVO halten möchte, oder die Hürden nicht zu meistern weiß. Entsprechend verweisen wir auf einen Beitrag von TechCrunch zu diesem Thema.

