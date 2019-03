01.03.2019 - 21:33 Uhr Geschrieben von Andreas Donath



Apple hat auf dem Apple Park Campus sein jährliches Investorentreffen veranstaltet, bei dem Apple-Chef Tim Cook einige Details über die zukünftigen Produktpläne von Apple bekannt gab.

Wie der Wirtschaftsnachrichtendienst Bloomberg berichtet, sagte Cook, dass Apple bei einigen zukünftigen Produkten arbeitet, die die Nutzer „umhauen“ werden.

Cook fuhr fort, dass Apples Ziel darin besteht, den Preis des Retina MacBook Air 2018 zu senken, der derzeit bei 1.200 Dollar liegt. In Bezug auf die Apple Watch und die AirPods sagte Cook, es gebe eine "lange, großartige Roadmap" mit "fantastischen" Produkten am Horizont.

Cook ging zwar nicht näher auf die Details ein, Gerüchte deuten aber darauf hin, dass die in naher Zukunft kommenden AirPods in neuen Farben (schwarz) erhältlich sein werden und über neue Funktionen verfügen werden, darunter "Hey Siri" Unterstützung und die Möglichkeit, drahtlos aufgeladen zu werden. Was daran fantastisch ist, fragen wir uns allerdings schon.

Es gibt auch Gerüchte, dass ehrgeizigere Produkte in Arbeit sind, darunter eine Augmented-Reality-Brille und vielleicht sogar ein selbstfahrendes Fahrzeug.

Zum Thema Dienstleistungen sagte Cook, Apple sei auf dem besten Weg, das Ziel von 2016 zu erreichen, das darin bestand, seinen Umsatz damit von 25 Milliarden US-Dollar bis 2020 zu verdoppeln. Noch in diesem Monat wird erwartet, dass Apple zwei neue Produkte in der Kategorie Services vorstellt, darunter einen neuen Streaming-TV-Service und einen neuen Apple News-Service mit Zugang zu Zeitungen und Zeitschriften gegen eine monatliche Gebühr.

Cook sagte auch, dass Apple auf eine Regulierung gegen Technologieunternehmen wie Facebook und Google drängt, die Datenprofile ihrer Nutzer erstellen. Cook forderte erstmals im Oktober 2018 neue US-Datenschutzgesetze ähnlich der DSGVO, um die US-Bürger vor der Datenerfassung zu schützen.

