29.06.2019 - 08:09 Uhr Geschrieben von Andreas Donath



29.06.2019 - 08:09 Uhr Geschrieben von Andreas Donath

(Bild: Deutsche Telekom)

Geschäftskunden der Deutschen Telekom können auf europäischen Kurzstreckenflügen der Lufthansa unbegrenzt das WLAN nutzen. Bei der Inflight Europa Flat gibt es keinerlei Nutzungsgrenzen.

Geschäftskunden können in Flugzeugen der Lufthansa auf europäischen Kurzflügen kostenlos ins Internet. Die Inflight Europa Flat lässt sich in den Tarifen Business Mobil L und XL Plus kostenlos hinzubuchen. Im Tarif Business Mobil M kostet der Service monatlich zehn Euro bei einer Mindestlaufzeit von drei Monaten. Reisende müssen die Option mindestens 24 Stunden vor dem Flug aktiv hinzubuchen. Nach Erreichen der Reiseflughöhe ist das WLAN im Flugzeug sofort verfügbar.

Lesetipp Praktikant nutzt Apple Watch bei Notfall im Flugzeug Ein Praktikant von Apple hat seine Apple Watch bei einem medizinischen Notfall in eine Flugzeug eingesetzt, als eine Mitreisende während eines... mehr

Die Einwahl in die Inflight HotSpots erfolgt manuell über die Portalseite der jeweiligen Fluglinie oder mithilfe der Connect App der Telekom. Die App zeigt nach Erreichen der Reiseflughöhe automatisch an, dass ein HotSpot verfügbar ist und fragt, ob eine Verbindung aufgebaut werden soll.

Die Inflight Europa Flat lässt sich auf mehr als 200 Flugzeugen der europäischen Kurzstreckenflügen der Lufthansa sowie deren Töchtern Eurowings und Austrian Airlines nutzen. Den Service Inflight bietet die Telekom zudem auf Interkontinentalflügen auf mehr als 300 Flugzeugen von Aer Lingus, Deutsche Lufthansa, EVA Air, Garuda Indonesia, Japan Airlines, Malindo Airlines, Scoot und Virgin Atlantic an. Dort kostet die Nutzung aktuell 0,99 Euro netto pro 10 Minuten.

Laut Umfrage des Vereins Bitkom würde jeder zweite Deutsche (52 Prozent) auch über den Wolken gerne über WLAN im Internet surfen. Und wie seht ihr das?

Anzeige