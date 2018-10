26.10.2018 - 21:33 Uhr Geschrieben von Andreas Donath



26.10.2018 - 21:33 Uhr Geschrieben von Andreas Donath

(Bild: Central Michigan University)

Ein Praktikant von Apple hat seine Apple Watch bei einem medizinischen Notfall in eine Flugzeug eingesetzt, als eine Mitreisende während eines Flugs kollabierte. Das inspirierte ihn, Medizin zu studieren. Nun hat er ein interaktives Medizinbuch entwickelt.

Die Central Michigan University hat die Geschichte von Brian Shear veröffentlicht: Als er Praktikant bei Apple war, reiste er mit dem Flugzeug von Arizona zurück nach Washington. Kurz nach dem Start wurde die vor ihm sitzende Frau ohnmächtig. Shear kümmerte sich zusammen mit einem zufällig anwesenden Internisten und einem Rettungsschwimmer um die Frau.

Shear zog seine Apple-Watch ab und legte sie der Frau an, um ihren Puls zu überwachen. Als das Flugzeug landete, gab er die Uhr an den Sanitäter weiter, damit die Ärzte ihre Pulsdaten vom Flug erhalten konnten.

"Da beschloss ich, dass ich ein Medizinstudium anfangen werde. Ich möchte derjenige sein, der die neueste Technologie einsetzt und ein Teil davon sein, sie voranzutreiben, nicht derjenige, der sie herstellt und verkauft."

Shear startete am CMU College of Medicine und arbeitete anschließend im Yale Cancer Center, wo er im zweiten Jahr ein E-Book über Hirntumore entwickelte, das auf einer umfangreichen aber papiernen Version basierte. Als ehemalige Mitarbeiter von Apple fragte er sich, ob er eine elektronische Version erstellen könne.

"Zufälligerweise haben wir an dasselbe gedacht", sagte seine Mentorin, Dr. Jennifer Moliterno, Leiterin der neurochirurgischen Onkologie in der Abteilung für Neurochirurgie. "Er hatte sich als sehr fähig erwiesen, also haben wir es zugelassen.

Das interaktive Buch sei nach Angaben von Shear interessanter und das steigere die Wahrscheinlichkeit, dass Patienten es nutzen würden. Zudem erlaubt es die elektronische Form, es anderen Krankenhäusern und Krebszentren zur Verfügung zu stellen.

Anzeige