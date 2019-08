02.08.2019 - 11:36 Uhr Geschrieben von Ben Otterstein



02.08.2019 - 11:36 Uhr Geschrieben von Ben Otterstein

(Bild: Ikea & Sonos)

Seit Monaten ist bekannt, dass Ikea und Sonos eine interessante Kooperation eingegangen sind, um kostengünstige Lautsprecher mit tollem Sound und schickem Design für Ihr Zuhause zu kreieren. Mit der neuen Reihe „Symfonisk“ veröffentlichten die Unternehmen nun die ersten beiden Geräte – eine Lautsprecher-Lampe und einen Regallautsprecher – sowie diverses Zubehör in allen Ikea-Möbelhäusern sowie im hauseigenen Onlinestore.

Symfonisk Tischleuchte mit WiFi-Speaker

Das besondere Highlight dürfte natürlich die unscheinbare Tischleuchte sein, die Sonos und Ikea gemeinsam entworfen haben. Sie bringt nicht nur Licht ins Dunkel, sondern auch Ihre Lieblingsmusik in Ihr Wohn- oder Schlafzimmer, ohne dass Sie als echter Lautsprecher auffällt. Sie ist sowohl in schwarz als auch in weiß verfügbar. Daneben macht sich auch die Zusammenarbeit mit Sonos bermerkbar, sodass Sie sie ganz einfach in bestehende Sonos-Systeme einbinden können. Zusätzlich kann die Symfonisk Tischleuchte auch via AirPlay 2 angesteuert werden.

Lesetipp Today at Apple: Augmented-Reality-Kunst als neuer Workshop Apple kündigte an, dass man ab dem 10. August drei neue Sessions in den Apple Stores anbieten wird. Im Rahmen von „Today at Apple“... mehr

Symfonisk Regal-WiFi-Speaker

In Sachen Verbindungsmöglichkeiten ist der Symfonisk Regal-WiFi-Speaker auf Augenhöhe mit der Tischleuchte, bietet aber ebenfalls reizvolle Optionen für die Aufstellung. Das schlanke Design lässt ihn gekonnt im Bücherregal verschwinden. Jedoch kann er mit der optionalen Wandhalterung auch selbst als kleines Regal beziehungsweise als Ablagefläche verwendet werden. Alternativ können Sie bei Ikea auch eine Hakenhalterung erwerben und ihn damit etwa an Stangen befestigen.

Preise und Verfügbarkeit

Beide Symfonisk-Lautsprecher sind ab sofort in den Ikea-Möbelhäusern sowie auf der offiziellen Website verfügbar. Die Tischleuchte ist mit einem Preis von 179 Euro das teuerste der beiden Geräte, während der Regallautsprecher nur etwa 99 Euro kostet. Für die optionalen Wandhalterungen werden weitere 5 Euro bis 10 Euro fällig.

Anzeige