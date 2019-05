25.05.2019 - 16:32 Uhr Geschrieben von Ben Otterstein



25.05.2019 - 16:32 Uhr Geschrieben von Ben Otterstein

Das iPhone XS und iPhone XS Max sind nun gegen die neuesten Herausforderer von Samsung und Huawei angetreten. Während sich die weltweite Presse von den neuen Samsung-Geräten kaum beeindruckt zeigt, scheint das südkoreanische Unternehmen genau den Nerv bei Stiftung Warentest getroffen zu haben und konnte gleich mehrere Plätze in vorderster Reihe sichern. Dabei verwies man Huawei und Apple wieder nach hinten.

Stiftung Warentest gilt in Deutschland längst als Institution für Testberichte, die von Versicherungen über Kredite bis hin zu Smartphones alles abdeckt. Allerdings sorgen die Smartphone-Tests immer wieder für Diskussionsbedarf, wenn man Testberichte anderer Publikationen heranzieht. Während diese nämlich oft den Gesamteindruck einer Wertung zugrunde legt, unterteilt Stiftung Warentest in Teilbereiche, die dann durch verschiedene Gewichtungen in das Qualitätsurteil einfließen. Beispielsweise stehen die Bereiche „Telefon“, „Internet & PC“ (Surfen, Backup am PC), „Kamera“ und auch „Akku“ mit einer Gewichtung von jeweils von 15 Prozent auf der gleichen Ebene.

Lesetipp Retourkutsche: iPhone in China zur Peinlichkeit geworden Über das Wochenende schockte die USA mit mehreren Meldungen bezüglich Huawei. Google, Qualcomm und andere Hersteller und Zulieferer wurden... mehr

Apples iPhone nicht einmal in den Top 5

Anders als erwartet, schaffte es Apple in diesem Jahr nicht einen der vorderen Plätze für sich zu sichern. Vielmehr sehen die Top 10 folgendermaßen aus:

Samsung Galaxy S10+ (1,6)

Samsung Galaxy S10 (1,7)

Samsung Note 9 (1,8)

Samsung Galaxy S10e (1,8)

Huawei P30 (1,9)

Samsung Galaxy S9 Duos (1,9)

Samsung Galaxy S9+ Duos (1,9)

iPhone XR (2,0)

Huawei P20 Pro (2,0)

Huawei P30 Pro (2,0)

Kamera des Huawei P30 Pro schlechter als beim Galaxy S10+?

Interessanterweise liegt das Huawei P30 sogar vor der Pro-Variante und soll zudem die bessere Kamera besitzen, während viele andere Experten von dem Zoom sowie den zahlreichen Kamera-Funktionen des P30 Pro schwärmen, sodass die Mehrfach-Kamera nicht selten als zukunftsweisend beschrieben wird. Zudem wird die Kamera der beiden Huawei-Smartphones deutlich schlechter als die der Galaxy-S10-Modelle bewertet:

„Das mit dem „Fotowunder“ scheint dann aber doch etwas hoch gegriffen: Mit den Kameras von Apple iPhone XS, Google Pixel 3 oder Samsung Galaxy S10 können P30 und P30 Pro insgesamt nicht ganz mithalten. So neigen beide bei wenig Licht zum Verwackeln.“

In Anbetracht verschiedenster Vergleichsbilder bei schlechten Lichtverhältnissen wirkt eine solche Aussage doch sehr kühn. Da es sich um ein Laborergebnis handelt, die bei realer Handhabung natürlich abweichen können. Etwa beim Google Pixel 3 wird die Eigenbewegung genutzt, um mehr Licht einzufangen. Fehlt diese oder ist unnatürlich, dann kann sich das Ergebnis deutlich unterscheiden. Laut Stiftung Warentest wird hier mit „mehrachsigen Schwingerregern“ getestet.

Aufnahmen auf dem Huawei P30 Pro sind bei schlechten Lichtverhältnissen verwackelt? (Bild: The Verge)

Deshalb schnitt Apple schlecht ab

Seit dem mittlerweile beigelegten Rechtsstreit mit Qualcomm setzt Apple auf Intel-Modems. Als Intel und Qualcomm noch in direkter Konkurrenz standen, schlossen die Intel-Modems stets schlechter ab. Daher wundert es wenig, dass sowohl das iPhone XR als auch die beiden iPhone XS-Modelle im Bereich „Telefon“ schlecht abschnitten und dadurch wertvolle Punkte verloren. Daneben machte den beiden Spitzenmodellen besonders der Sturztest in der Falltrommel zu schaffen. Diese simuliertemehrfache Stürze aus 80 cm Fallhöhe auf einen Steinboden. Nach 50 und nach 100 Stürzen wurden hier die Beschädigungen aufgenommen. Andere Publikationen überprüfen die Stabilität bei deutlich weniger Stürzen. Interessanterweise erhielt das iPhone XR hier eine Wertung von 1,3, während man das XS mit 4,1 und das XS Max mit 3,9 bewertete.

Stiftung Warentest verglich im großen Smartphone-Test 2019 257 Geräte miteinander und machte dabei das Samsung Galaxy S10+ (128 GB) zum Testsieger. Alle Details können Sie auf dieser Seite (Link) nachlesen.

Anzeige