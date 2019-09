Ein Uigur in traditioneller Kluft (Bild: CC BY-SA 2.0, China Edition via Flickr)

Steckt China hinter iPhone-Hack auf uigurische Muslime? Vergangene Woche veröffentlichte Google Details zu einem iPhone-Hack, der über zwei Jahre ahnungslose Nutzer beim Besuch von Webseiten mit Malware infizierte. Google schrieb dazu, dass mit dem Hack vor allem eine demographische Minderheit ausgespäht werden sollte. Nun gibt es neue Details dazu. Zum einen wurden auch Sicherheitslücken in Android und Windows ebenfalls ausgenutzt, zum anderen ist bekannt, dass China mit der Malware speziell die Minderheit der uigurischen Muslime ausspionieren wollte.

Der iPhone-Hack, über den wir vor kurzem berichteten, er galt offenbar speziell den uigurischen Muslimen in der chinesischen Provinz Xinjiang.

Unbescholtene wurden ebenfalls Opfer

Nun wirft ein neuer Bericht von TechCrunch ein anderes Licht auf die Situation. Offenbar sollen von den Webseiten-Hacks auch unbescholtene Nutzer betroffen gewesen sein. Die gehackten Webseiten landeten im Index von Google und darüber sollen sich weitere Personen „infiziert“ haben.

FBI meldet Google ein Problem

Es soll die US-Bundespolizei, das FBI gewesen sein, dass sich mit einem Hinweis an Google wandte. Erst daraufhin wurden IT-Spezialisten des Unternehmens aktiv und fanden heraus, dass diverse Seiten präpariert worden seien.

Besuchten Nutzer die Webseite, wurde Schadcode auf den Geräten ausgeführt und Hacker konnten Passwörter, Log-ins und Positionsdaten ausspionieren.

Uiguren werden unterdrückt

Zur Einordnung: Laut einem Bericht der Menschenrechtskommission der Vereinten Nationen sollen 2018 mindestens eine Million Uiguren in Lager kaserniert worden sein. Die Regierung in Peking behauptet, dass in diesen Lagern lediglich berufliche Bildung stattfinde. Eine Anhörung im US-Kongress nannte aber „politische Umerziehung“ als Ziel dieser Lager.

