16.05.2019 - 09:30 Uhr Geschrieben von Ben Otterstein

Ursprünglich wollte Valve Steam Link bereits vor einem Jahr im App Store veröffentlichen. Damals blockierte Apple jedoch die Freigabe aufgrund von „geschäftlichen Konflikten“. Nun scheinen diese Konflikte beigelegt zu sein, sodass Valve in der vergangenen Nachricht die „Steam Link“-App im App Store für iPhone, iPad sowie Apple TV veröffentlichen konnte und damit das Remote Play von Steam-Spielen erlaubt.

Mit Steam Link für iOS und Apple TV können Sie ab sofort Ihre gesamte Steam-Bibliothek abseits Ihres Macs genießen. Dieser fungiert dabei als Server und überträgt nahezu verzögerungsfrei das Bild vom Computer auf Ihr iPhone, iPad oder Apple TV. Für ein optimales Erlebnis lassen sich sowohl Steam Controller als auch MFi-Controller anschließen. Sie können allerdings auch den Touchscreen Ihres iOS-Geräts verwenden.

Voraussetzungen für Steam Link

iPhone oder iPad mit iOS 10 oder neuer

Computer, der Steam ausführt: Windows, Mac oder Linux

Das iOS-Gerät muss sich im selben lokalen Netzwerk befinden wie der Computer, von dem Steam ausgeführt wird.

Für die beste Leistung empfiehlt Ihnen Valve folgendes:

Verbinden Sie Ihren Computer mittels Ethernet mit Ihrem 5GHz-WLAN-Router.

Verbinden Sie Ihr iOS-Gerät mit dem 5GHz-Band Ihres WLAN-Netzwerks.

Entfernen Sie Ihr iOS-Gerät nicht weiter als nötig von Ihrem Router

Steam mit Steam Link verbinden - So geht's

Der Prozess zum Verbinden Ihrer Geräte ist denkbar einfach. Öffnen Sie Steam auf Ihrem Mac sowie die „Steam Link“-App auf Ihrem iOS-Gerät oder Apple TV. Wählen Sie in Steam Link nun den Mac aus und geben Sie dann am Mac den angezeigten Kopplungscode ein. Nach einem kurzen Verbindungstest sind Sie auch schon startklar. Am Mac müssen Sie nun noch einige Controller- sowie Audiotreiber installieren, bevor Sie sich ins richtige Geschehen stürzen können.

„Steam Link“ ist ab sofort kostenfrei im App Store verfügbar.

Laden im App Store Steam Link Entwickler: Valve Corporation Preis: Gratis

Laden

